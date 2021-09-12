Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Sivasspor maçında Altay Bayındır'dan büyük hata! Schumacher'i geçebilirdi, taraftardan destek...

Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında Altay Bayındır'ın hatası dikkat çekti.

Mücadelenin 41. dakikasında topu ayağından kaçıran Altay Bayındır, Pedro Henrique'nin baskısının ardından yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla Sivasspor penaltı kazandı.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedro Henrique, topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

İlk yarının son düdüğü çalmasının ardından tribünde yer alan Fenerbahçe taraftarları, Altay'a destek tezahüratlarında bulundu.

33 YILLIK REKOR KIRILAMADI

Altay Bayındır, Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatması halinde Toni Schumacher'den (1988/89) bu yana bir sezonda çıktığı ilk dört maçta da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi olacaktı.

TARİHTE İLK OLACAKTI

Ayrıca Sivasspor'un golüyle birlikte Fenerbahçe'nin, üper Lig tarihinde bir sezonda oynadığı ilk dört maçı da gol yemeden kazanan ilk takım olma fırsatı da kaçtı.

YİNE HENRIQUE ATTI

Bu sezon Fenerbahçe'ye Süper Lig'de ilk golü atan oyuncu olan Pedro Henrique, aynı zamanda sarı-lacivertli ekibin geçen sezon filelerini son kez havalandıran isimdi.

ROSSI VE BERISHA İLK KEZ...

Fenerbahçe'de yeni transferler Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Rossi, ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak, Berisha ise Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.