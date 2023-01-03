Sivasspor - Galatasaray maçının olay hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için kader günü! Merkez Hakem Kurulu da sorumlu tutuluyor...

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Türkiye Futbol Federasyonu için büyük gün bugün... Yurt dışından dönen başkan Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında, VAR hakemi Özgüç Türkalp ve maçın hakemi Erkan Özdamar’ın skandal bir karara imza attıkları Sivasspor-Galatasaray karşılaşması ele alınacak.

NELER OLDU?

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ MHK’DAN HEM RAPOR HEM DE KAYITLARI İSTEDİ

Büyük ses getiren Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasından hemen sonra Mehmet Büyükekşi, yönetim ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bilgilendirildi.

Bu bilgiler ışığında bazı yönetim kurulu üyeleri, vakit geçirmeksizin karar alınmasını ve özellikle Özgüç Türkalp’in hakemlik hayatının bitirilmesini talep ettiler. Ancak başkan Mehmet Büyükekşi öncelikle VAR kayıtlarını bizzat dinlemek istediğini ifade etti. Büyükekşi ayrıca MHK’dan ayrıntılı bir rapor istedi.

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NELER OLACAK?

HAKEMLERDEN ÖZGÜÇ TÜRKALP’E İHRAÇ ERKAN ÖZDAMAR’A KIRMIZI KART

Bugün yapılacak toplantı sonrasında (Özellikle VAR kayıtlarının dinlenmesinin ardından) önce iki hakem için karar verilecek.

Özgüç Türkalp: Sivasspor’un golü için hakem Erkan Özdamar’ı görüntüyü izlemesi için çağıran ve golü ofsayt gerekçesi ile iptal ettiren Türkalp’e artık görev verilmeyecek ve hakemlik hayatı sona erecek.

TFF’DE BAZI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MHK’YI DA SORUMLU TUTUYOR

Erkan Özdamar: Özgüç Türkalp’ın uyarısı ile ikna olmadan golü iptal eden Erkan Özdamar için de ciddi bir ceza verilecek. Özdamar sezon sonuna kadar görev alamayacak.

MHK da masada: Mehmet Büyükekşi’nin ayrıntılı bir rapor istediği MHK’nın durumu masada. Bazı yönetim kurulu üyeleri son skandal sonrası MHK’yı da sorumlu tutuyor.

Eğer MHK’nın verdiği rapor Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi tatmin etmezse kurul için çok ciddi kararlar gündeme gelecek. Bu noktada Büyükekşi’nin son derece kararlı olduğu ifade ediliyor.

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SiVASSPOR, GALATASARAY KARŞILAŞMASININ TEKRAR EDiLMESiNi iSTiYOR

Sivasspor, Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp’in iptal edilen gollerinde kural hatası yaptığı gerekçesiyle G.Saray maçının tekrarı için TFF’ye başvurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “G.Saray karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

BAŞTA DOĞRU KARAR VERDi

Başta hakem Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

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VAR HAKEMiNiN BÖYLE BiR YETKiSi YOK

Hakemin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Gerekli başvuru yapılmış olup, TFF tarafından maçın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.”