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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de bu hafta oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından hakem yönetimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un öğle saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamalara çok sert yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Benim bundan önce 3 kez MHK ile ilgili açıklamalarım olmuştu. Federasyonun kronikleşmiş hakem sorunlarıyloa samimi şekilde çalıştığını, yeni bir dönüşüm içerisinde olduğunu, bir kişinin iki dudağı arasında karar alınmaması için girişim içinde olduğunu söylemiştim. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması için hakem camiası ve MHK'nin aynı yolda yürümesi gerektiğini ancak şüphelerimizin olduğunu, hoşumuza gitmeyen kokular aldığımızı söylemiştim. Dünkü maçtan sonra endişelerimizin zirve yapması korkularımızın gerçek olduğunu ortaya koymuştur. Dünkü maçta bir takımın avantaj sağladığı, Sivasspor'un ve ligde yarışan diğer takımların dezavantajlı olarak sahadan ayrıldığını gördük.

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"Serkan Çimen ile ilgili endişelerimizi belirttik"

Maça geleceğiz... Geçen hafta Trabzonspor maçı öncesi açıklama yapmış ve yardımcı hakem Serkan Çimen ile ilgili endişelerimizi belirttik. O maç özelinde hakem hatası olmadığını söyleyebilirim. Türkiye'de 46 adet yardımcı hakem var. Bizler için dışındayız, basın daha da dışında. Bu işin içinde olan insanlara sorsanız bu kadar zor maça hangi yan hakem atanmamalı diye, ilk bu isim çıkar. Konuşunca yapay zeka deniyor.

"Bu Halil Umut Meler'e de haksızlık"

Bu yapay zekayla eskiden alıştığımız triolar değişiyor. Hakemlik bir ekip işi. Zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maçta, Halil Umut Meler ile Serkan Çimen ne zaman birlikte maç yönetmişler biz bulamadık. Bu Halil Umut Meler'e de haksızlık.

"Yapay zeka deseniz de biz inanmıyoruz"

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı oynandı. Seyredemedim, hakem etkisi var mı bilmiyorum. Geçen sezon müthiş sıkıntılı bir maç vardı. Adana Demirspor cephesinden ciddi tepkiler verildi. Ortam gerildi. Bu maçtan sonra ilk defa iki takım arasında oynanan ilk maça aynı hakem triosunun verilmesine ne deriz bilemiyoruz. Siz tepki gösterdiniz alın aynı hakemler mi denildi? Yapay zeka deseniz de biz inanmıyoruz.

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"MHK bence federasyonu yapay zeka diye uyutuyor"

Özgür Ersen diye bir yardımcı hakem atanmış. Bu hakem terslere girmemiş, seminere katılmamış. Yapan zeka diyorsunuz, yapay zeka bilmiyor ki bunları. MHK bence federasyonu yapay zeka diye uyutuyor. Geçen hafta federasyona gittik, bize güzel bir sunum yaptılar. 41 madde açıkladılar. 5. maddede 'Hakem - Takım ilişkisi' var. Bir hakem, bir takımın maçında istenmiyorsa o hakem o takımın maçına verilmez. Bazı örnekler verildi. Erce - Arda Kardeşler kardeşler bir örnek. Bir örnekte Yaşar Kemal Uğurlu, 'Beni Adana Demirspor maçına vermeyin' demiş. Araştırdık, bulamadık. Bunu hakem yazmıyormuş. Bunu federasyona bildirdik. Başkan, 'Bunu değiştireceğiz' dedi. Başkası, bir hakemle ilgili bilgi giriyor. Bir de FIFA listeleri çıktı. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak Süper Lig'de maçını bulamadık. Kayserispor - Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor. Uzun süre maç alamıyor ama FIFA VAR listesine alınıyor.

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"Erkan Özdamar'ın çürük raporu durumu var, nasıl hakem olabiliyor"

Erkan Özdamar... Dünkü maçın hakemi... Öncelikle askerlikle ilgili çürük rapor durumu var. Bu herkeste olabilir ama nasıl hakem olabiliyor. Dün maçta 12 km üzerinde koşmuş. Hakem ortalamasına göre iyi bir mesafe. Dünkü maç hariç bu sezon 4 Süper Lig maçı yönetip FIFA listesine alınıyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Dünkü maç resimde büyük bir nokta. Anlatacağım.

"Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilecek"

Bir bilinçaltı meselesi var. X hakem bir takımın maçında bir hata yapar, sonrasında bu akılda kalır. Bir de hakemlerin haksız yere performanslanması ve görev almaya devam etmesi diğer hakemlerde bazı düşünceler oluşturur. Geçen hafta hakem Nkoudou'yu atamıyor, VAR çağırıyor yine atamıyor. Bütün otoriteler kırmızı kart olduğunu söylüyor. burada Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor ve çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, 2. hafta Alanya - Beşiktaş maçında hata yapıyor. Sıkıntılı bir maç. O maçtan sonra çok az görev alıyor. Bu arkadaşın Süper Lig hakemliği devre arasında bitirilecek. Alt liglerde görev alır almaz bilemiyoruz. Siz hakemlere bu algıyı yayarsanız Atilla Karaoğlan'ın yaptığı gibi durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Özgül ağırlığı olan takımlar, ses getirme gücü olabilecek takımların maçlarında hata yapılınca diğer maçlara oranla daha ağır ceza verirseniz, göz önünde olmayan maçlardaki vahim hatalar yapan hakemleri cezalandırmazsanız bilinçaltılar ağır şekilde kirlenir.

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"Yapay zeka, VAR gibi. İçine ne koyarsan onu çıkarır"

Yapay zeka... Bana göre MHK, yapay zekayla federasyonu ve bizleri uyutuyor. Yapay zeka da VAR gibi. İçine ne koyarsan onu çıkarır. VAR ülkemize geldi, başına koyduğun insanın niyeti ve liyakati tartışmalıysa kötü sonuç verir. Şahsen federasyonun bu gidişatını destekliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak MHK Başkanının iki dudağıyla hakem atamasına karşıyız. Yakın dönemde bunu yaptıklarını biliyoruz. Bazı başkanların da MHK Başkanını arayıp 'Bize şunu atamayın' dediklerini biliyoruz. Böyle bir sistem olursa dış faktörlerin önüne geçilebileceğine inandığımız için yapay zekayı destekliyoruz. 20-25 yıllık bu sistemin önüne 4-5 ayda geçilemez. Köhnemiş bu düzenden insanlarla da bu düzenin önüne geçemezsiniz. Belki bunu başarırsanız onların değeri azalacak. Kolay değil. 'Yqpan zeka istiyor' diyerek bir yere gidemeyiz. Yapay zekanın da verimliliği ve dürüstlüğü sorgulanır hale geliyor. Sen 5. kritere 'Şu maçları istemiyor' diye koyarsan ve hakemin haberi olmazsa nasıl olacak? 46 hakemden birini sen o listeden çıkarmazsan nasıl olacak? Yapay zeka deyip, geçen yılki maçın triosunu bugünkü maça atarsan nasıl olacak? Yapay zeka test sonuçlarını bilemez ki. Sayın Büyükekşi'nin niyetinden şüphemiz yok. Zor bir görev aldınız. Sevabınız, güahınızdan daha fazla. Dünkü maçtan sonra ağır ve radikal kararlar almazsanız siz de bu düzeni durduramazsınız, siz de bu tiyatronun bir parçası olmak istiyorsunuz demektir. Bugün sistemde yeterince kalifiye hakem yoksa bu adamlar hakem eğitmediği için. Küçük bir çemberde işler yürüsün, kayırdıklarımızı öne çıkaralım, kayırmadıklarımızı sistem dışı bırakalım... Bu görüş yüzünden ilerleyemiyoruz. İsimler değişiyor, sistem değişiyor ama düzen değişmiyor.

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"Sivasspor'un nizami golü iptal edildi"

Dünkü maçta nizami bir gol iptal edildi. Kimse nedenini bilmiyor. Dünkü olayı Türk futbolunun geleceği açısından büyük bir olay, Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız. Şampiyonluk potası, düşme potası, Avrupa potası... Ders alıp doğru adımları atabilirsek daha zamanımız var.

Erden Timur'un sözlerine yanıt

Sayın Erden Timur, çok yaygara kopartılıyor dedi. Ever kopartılıyor. Size ne oluyor da diyemezsiniz çünkü yarışın içindeyiz. Aşağıdaki kulüpler de bu işin içinde. Bu karar için çıkmadım bugün. Kasım ayından bu yana MHK'De kokular var diyorum. Durup, nefes alıp, futbolun dışında unsurlar var mı bunun içinde demek istiyoruz. Zamanında Aziz Yıldırım 'Ne şikesi, memleket elden gidiyor' demişti. Bugün de aynı şey var. Başka eller işin içinde olabilir. Belki seçim arefesinde ortam gerilmeye çalışılıyor. Buna basit bir hata olarak bakamayız. Bugüne kadar Türk futbolunda sebebini kimsenin bilmediği bir gol iptali yaşandı mı? Eski hakemler, köşe yazarları, gazeteciler... Kimse bilmiyor. Böyle bir olay yaşanmadı. Orasından burasından bir kulp takılırdı. VAR hayatımıza gireli 4-5 sezon oldu. VAR geldiğinden beri ofsayttan dolayı iptal edilen gollerde veya tartışmalı pozisyonlarda ofsayt çizgisi çizilmediği oldu mu? Çizemediler çizgiyi. Yamuk çizdiler, yanlış çizgiler ama çizdiler daha önceki pozisyonlarda. Faul diye VAR'a gitti, ofsayt diye çıktı. Sivas cephesiyle konuştum, ofsayt demiş onlara. 5 dakika pozisyon incelendi. Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum. Bizim Göztepe maçında olmuştu böylesi. Golü attık, dönüp aleyhimize penaltı verdiler. Hangi maçta hakemin kalemee benzer bir şeyle ekrana baktığını gördük. Böylesi başka seviyede bir hata. Normal bir hata değil. Ne ceza verilecek, ne önlemler alınacak bekliyoruz. Şuursuzca altından kalkamayacağı iddialar yapan bir kulüp değiliz. Tespitte bulunuyoruz şu an. Erden Timur'un basın toplantısında öyle sorular soruldu ki neredeyse Galatasaray mağdur oluyordu. Bu işler kulüpleri birbirine düşürür. Bir gün önceki Alanya - Kayseri maçında da garip şeyler oldu. Olacak gibi değil. Kayseri başkanı da isyanlarda.

"En ağır mağdur Sivasspor"

Sivasspor başkanını ve hocasını tebrik ediyorum. En ağır mağdur olan taraf onlar, dünkü açıklamalarına saygı duyuyorum. Çok daha ağır şeyler söyleyebilirlerdi ama federasyondan açıklama istediklerini söylediler. Hepimiz istiyoruz. Galatasaray da aynısını söyledi. Bizim federasyonda elimiz yok. Daha önce VAR kayıtlarıyla ilgili de açıklama yapıldı. Bu işi milat olarak görüp Türk futboluna mihenk taşı gibi bir yaklaşım olursa hepimiz bu işten kazanırız. Doğruyu bulmak adına büyük bir fırsat. Şu ana kadar niyetinden şüphe etmediğim federasyonun niyetini bu kararda göreceğiz.

Yapay zeka yeni bir sistem. Bunu kullanmaya cüret edilmesi bile federasyonun iyi niyetini gösterir. İyi niyetliler ama çok tecrübeli değiller. Getirmek istediği sistemin doğru çalıştığında faydalı olacağına inanıyoruz. Kötü niyetli insanları da konudan uzak tutacaktır. Ama yapay zeka manipüle ediliyor içerideki datalarla. Niyet iyi, desteklemeliyiz ama Allah'ın emri gibi kabul etmemiz de doğru değil çünkü anlattığım sebepler var.

"Umarım derbi olumsuz etkilenmez"

Her derbi öncesi soru işretleri ve kuşkular olur. Bu seferki hem oluş şekli ve tarihi açısından hoş olmadı. Umarım olumsuz etki etmez. Ozan Tufan'ın attığı gol kaç dakika incelenmiş ve verilmemişti. %100 goldü. Biz 3 sezondur çıkıp bu konulara değinen tek kulübüz. Ne kadar çok kulüp çıkıp samimiyetle konuşursa değişime katkısı olur. İnşallah bu yaşananlar derbiye olumsuz etki etmez.

"Yunanistan ve Suudi Arabistan dışında yabancı hakem kullanan yok"

Yabancı hakem konusu Kulüpler Birliği ve federasyonla defalarca konuşuldu. Yunanistan ve Suudi Arabistan dışında yabancı hakem kullanan yok. Hakem değişim programı var. Federasyonun anlattığına göre bu sene VAR hakemi getiremeyeceklerini söylediler. Yabancı hakem konuşuyor olmak da bizim ayıbımız.

"Ağlamayana mama yok"

Sokak tabiriyle ağlamayana mama yok. Bizim de mevcut yoğurt yiyişimizde bu yok. İlk dönemimizde daha fazla yaptık ama tecrübesizdik. Şimdi yoğurdu farklı şekilde yiyoruz.

"Şuursuzca açıklamalar"

Federasyonun altyapı yatırım projeleri var. Bunun için kulüplere ziyaretleri oluyor. Haklı olmak değil haklı kalmak önemli. 'Ligi bitirtmeyiz' gibi açıklamalar doğru değil. Şuursuzca açıklamalar. Ondan 2 gün sonra TFF'nin ziyareti yapması yanlış. Bize de ziyaret yapacaklar. Trabzonspor maçı öncesi yapacaklardı biz istemedik. Biz bunu düşündük ama onlar bu ince düşünceyi gösteremediler. Bütün kulüplerin akademilerini ziyaret edecekler. Ocak'ın ilk haftası yapılacak ziyaret.

"Özgüç Türkalp'in değil VAR hakemi olması, stadyumun yanından bile geçmemesi lazım"

VAR hakemliği yapmasını bırakın, yakında stat varken stadın yanından bile geçmemeli. Dün hakem golü verdi, bunu çağırdı bakması için. Bu ismi bilmiyordum ben ama çok sıkıntılı biri olduğunu, yıllardır sistemin içinde olduğu net bilinen bir insan. Bir an evvel emekliye ayrılsın. Dünkü olayların baş sorumlusu odur. Bir kırmızı kart olayı var, hiç konuşulmuyor. Biz çoğu maçı 10 kişi bitirdik sesimizi çıkarmadık. Dün bir kart olayı var, Enner Valencia'yı görmeden attı bizim maçta. Konuyu kulüplere indirmiyorum. Trabzon'da yaşadığımız olay var temsilci raporuna girmeyen. Mert Hakan'ın ısınırken gördüğü kart var onu da konuşmuyoruz çünkü bunlara girersek globali kaçırırız. Bu adamın derhal emekliye ayrılması lazım.

"Bu ligi covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak?"

Sadece biz değil, birçok kulüp bu işi takip edecek. Yazışmalarımızda da görüyoruz birçok kulüp başkanı bu işin aydınlatılmasını istiyor. Federasyondan açıklama istiyoruz bu kadar basit. Federasyon açık ve şeffaf bir kurum. Kulüpler Birliği toplantılarımızda bir şey sorduğumuzda anlatıyorlar. Bu ligi covid durduramamış Erden Timur mu durduracak? Bizim de ilk geldiğimizde amatörce, acemice işler yaptığımız oldu. Bu da şuursuzca yapılmış bir söylem. Ne güç var lig bitirmeyecek? Belki savaş çıksa bitmez, covid çıkmış bitmiş.

"Erden Timur'un basın toplantısına umutla başladım, hayal kırıklığıyla bitirdim"

Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. Görüştüğümüz zaman medeni ilişkimiz var. Ne kadar çabaladığını görüyorum. İyilik kazansın dedi, sadece futbolda değil her yerde iyilik kazansın. Bizim ülkemizde iyiliğin kazanması çok zaman alır. İnanın ülke futbolunda iyilik kazanacaksa iyi olan Fenerbahçe'dir. Bu işte bizden başka adalet arayan yok. Bizim başımıza geline adalet arıyorlar başka pozisyonlarda konuşan yok derseniz adalet arayışınız sorgulanır. Yapılan hatalarla ilgili program yapacakları söylendi, biz her hafta yapacaklarını düşünmüştük ama devre arası bekleniyormuş. Doğru şekilde yapılırsa doğru bir hareket olur. Yayıncı kuruluşun program içeriğine laf edildi bugün. Yayıncı kuruluşla ilişkimiz bizim de çok iyi değil ama Erden Bey, öyle bir olay yaşandı ki herkes şaşkın. Kim olsa aynı tepki gösterilirdi. Adalet arayışında kimse ses çıkarmıyor diyor ama sektöre yeni girdiği için 3-4 yıldır Fenerbahçe'nin çıkardığı sesi kaçırmıştır belki. Bu kadar kıyametin niye koptuğunu anlamıyorum diyor. Siz daha sezon başında, bundan çok daha az vahimlikte bir olayda 'ligi bitirtmeyiz, savaşsa savaş' dediniz. Size olsaydı ne yapacaktınız? Bugün öyle çanak sorular soruldu ki kendisine. Dünkü maç özelinde ve sezon genelinde inanılmaz bir mağduriyet yaratıldı. Soran gazetecilere bakın, sordukları sorulara bakın. Bizim yok öyle kadrolu gazetecilerimiz. Kelli felli bir yazar maçı yazmış, pozisyonu yazmamış. Toplantının başında çok heyecanlandım ama sonuna geldiğinde hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm, şaşırdım. Hakikaten oyunu değiştirecek bir yaklaşım bekliyordum ama sonunda eski tas eski hamam. Bu memleket meselesi. Büyük sıkıntı var. İnşallah bu olay münferit bir olaydır. Bahisse bahis, kaossa kaos. Tek şansımız 15. haftada olması. Tam olarak bitiremesek de minimize etmemiz lazım yarışın selameti açısından.