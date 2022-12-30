Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş açıklamalar! Sivasspor maçı ve Fenerbahçe...

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Sivasspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyon sonrası Fenerbahçe'den önce Galatasaray'a göndermeli paylaşım, ardından da bugün saat 15:00'te basın toplantısı kararı gelmişti.

Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

Önemli bir gün. Belki de Türk futbol tarihinde ilk kez bir futbol takımı kendi galibiyetinin ardından çıkıp konuşuyor. Biz her zaman söyledik, tüm camialar adına adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi bu maç için de söylüyoruz. Bu maçtaki hatalar için de TFF'den açıklama istiyoruz. Sadece kendi maçlarımızdaki değil, tüm maçlardaki pozisyonları inceletip GS TV'de program yapacağımızı söyledik. Yayıncı kuruluşla bu konuyu görüştük. Samimi olarak adalet isteğine, gerçek adalet isteğine ciddi bir güven bunalımı olduğunu görüyoruz. Gerçekten bir adalet olması için görüntülerin yayınlanması lazım. Tamamen objektif bir program. Yayıncı kuruluşta bir program yapılıyordu ama sonlandı. Yabancı bir hakemle anlaştık, yerli bir hakem de olacak ve bundan önceki tartışmalı pozisyonların tamamı konuşulacak. Son aşamaya geldik yayıncı kuruluşla. Tartışmalı pozisyonların tamamı olacak. Bir bedel karşılığı olduğu için önemli tartışmalı pozisyonların olduğu bir program yapacağız.

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Dün Mecnun başkanın dediği gibi biz de dünkü golün neden iptal edildiğinin açıklanmasını istiyoruz. VAR kayıtları da açıklansın. Bu pozisyon ve bundan önceki pozisyonlarla ilgili isteğimiz ve gayretiiz devam edecek. Uzun ve zor bir yol ama gerçekten adalet istediğimizi söylüyoruz. İyilik sonunda kazanır. Doğru niyet sonunda kazanıyor.

Bizim oyuncularımızın şöyle bir iddiası var: Top taca çıktı Sergio rakibini sonra itti. O pozisyonun taç olması lazım serbest vuruş değil. Oyuncularımızın iddiası bu ama yine de açıklama bekliyoruz. Şeffaflık istiyoruz.

Varsayalım ki büyük bir hata var ve yineliyorum bununla ilgili açıklama bekliyoruz. Dün Mecnun başkan da canı yanmış olmasına rağmen çok fazla bir şey söyleyemedi çünkü federasyon bu tür konuşmaları yasakladı. Varsa böyle bir şey açıklanmasını istiyoruz. Nelsson'un da bir penaltı beklentisi var onun da açıklanmasını istiyoruz. Bir sarı kart pozisyonu da var o da açıklansın. Maç 1-1'e dönmüş ve biz yeniden öne geçmişiz, bunu başarmışız. Buna rağmen varsa bu hatanın skora etki ettiğinin bu kadar konuşulması insanın aklına başka şeyler getiriyor.

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"DİĞER MAÇLARDAKİ HATALAR BU KADAR KONUŞULMADI"

Medyada, yazılı ve görsel basında bu kadar ses çıkmasında başka şeyler arıyoruz. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında olan hata bu kadar konuşulmadı. Bana Fenerbahçe maçından bir pozisyon sorulmuştu ve 'Bence penaltı' demiştim. Türk futbol tarihinde ilk defa galip gelinen bir maçtan sonra çıkıp bu açıklamayı yapmamız örnek teşkil etmeli. Sadece puan kaybında değil her sonuçta bunu yapalım.

Burada bir klik var ve adalete zarar veriyor dediğimizde herkes bize tepki gösterdi ama yapılan hatalar bunu ortaya koyuyor. Şüphe duyduğumuzu söylüyoruz, yarın yine olursa yine tepki gösteririz. İyisiyle kötüsüyle lig devam ediyor. Kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Rakiplerimiz de rekabetçi şekilde devam ediyor. Böylesine puan puana bir ligde çıkıp hata varsa açıklamasını istediğimizi söylüyoruz. Hakemlerle ve bu kararlarla ilgili çok da fazla konuşamıyoruz çünkü yasaklandı. Buna da itiraz ettik. Zaman zaman sinirlensek de bunu yapmamalıyız. İnsan kendi gözünde kendinin haklı olduğunu ispat etmeye çalışır ama topluma ve taraftarlara şunu yapmaya çağrı yapıyorum: Kendimiz için yaptığımızı diğer tarafa geçip onlar için de yapalım. Federasyona gittiğimde de bunu söylemiştim.

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Avrupa'nın 6 büyük liginden birisi olabilmemiz için bunları konuşup çözmemiz gerekiyor. Herkes diğeri yerine düşünebilmeli. Rekabet ve tadında tartışmadan herkes keyif alır ama gelecekte çocuklarımızın da bu rekabetten keyif alması için bunları yapabilmeliyiz. İnsanlar ne kadar samimiyet arayışımızı tartışırsa tartışsın biz bunu yapmaya devame deceğiz. Galatasaray her zaman Türk futbolunu, Türk sporunu düşünerek hareket etmiştir. Kurucumuz Ali Sami Bey de hep uluslararası hedefler koymuştur.

"TÜM KULÜPLERDEN İSTEĞİMİZ..."

Galatasaray olarak tüm kulüplerimizden şunu istiyoruz; Sadece aleyhte değil, lehte ki kararlarda da çıkıp açıklama isteyelim. Yayınla ilgili görüşmeleri tamamladığımızda ve programı yayınladığımızda bu isteğimizi herkes görecek. Kendimiz kadar başkalarını da düşünmemiz lazım. Bu spor birçok insanın umudu, her şeyi. Bunu kirlettikçe bizler de kaybediyoruz. Samimiyete inanalım. Ben idealist düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Böyle konuları, maden bulmuşçasına köpürtmek de adalet aramanın tam tersi.

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"MAÇ SONRASI PROGRAMIN GİRİŞİ..."

Bir parantez de yayıncı kuruluşa açmak istiyorum. Bu da Türk futbolunda bir ilk oldu. Normalde maç sonrası programı açarken hata hakkında konuşulmaz. Daha sonraki Trio programına bırakılır. Bugüne kadar bariz hata olan birçok maç var, hiçbir program böyle açılmadı. Tarafsızlığı koruyup hakem kararını Trio programına bırakmayıp bu şekilde tarafsızlığı kaybetmek hoş olmadı. Bununla ilgili de yayıncı kuruluştan açıklama bekliyoruz.

"YAYINCI KURULUŞTAN CEVAP BEKLİYORUZ"

Yayıncı kuruluşa ziyaretimiz de çok konuşuldu. Biz gitmedik, davet edildik. Yayınlarla ilgili, programlarla ilgili yaklaşık 3,5 saatlik bir çalışma yaptık. Pozisyon tekrarları nasıl veriliyor, neye göre veriliyor. Bunları konuştuk. Aleyhe veya lehe pozisyonlar 4 büyüklerde nasıl yayınlanmış bunları konuştuk. Bunu onlara grafiklerle gösterdik. Kendileri de bir çalışma yapıp bize cevap verecekler.

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"HATAYA İHTİYACIMIZ YOK! KİMSENİN YOK"

Yayıncı kuruluşun adil olması en önemli şeydir. Bize karşı bir adalet göremiyorum burada. Bir gün herkes bu adalet arayışımızın değerini anlayacak. İyi niyet ve doğruluk her zaman sonuca varır. Uzun ve zor bir yol. Kendi taraftarımızdan gelecek tepkiyi bile göze alarak bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya herkesi de davet ediyoruz. Adalet arayışımızı manüpule ederek kıyameti koparıp 4 gün önceki pozisyonda bunun yapılmamasını düşünmeye herkesi davet ediyorum Bunun da takipçisi olacağız. Bizim şampiyonluk yarışında hataya ihtiyacımız yok. Hiçbir takımı da ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Elimizden geldiğince bu arayışı sürdüreceğiz. Federasyonun da bu arayışa destek vereceinden eminiz.

Nelsson'un penaltı pozisyonunun konuşulmamasını maksatlı olarak görüyorum. Gol iptali de penaltı pozisyonu da açık hata. Bu kadar kıyamnetin kopmasını anlamış değiliz. Biz 10 maç bekleyip sonradan çıkıp pozisyonları anlattık. Rakibimizin lehine hata yapılınca hemen çıkıp konuşmadık. Biriktirip yaptık açıklamamızı.

"LİGİ BİTİRTMEYİZ" AÇIKLAMASI HAKKINDA

Maç sonrası sinirle açıklama yapmamak lazım. Alanya maçı sonrası eve gittiğimde eşim 'Kendini izledin mi?' diye sordu. Boyun damarlarım çıkmış. O maçtan sonra basın toplatısı da yaptık. Aradan tek bir lafın cımbızla çekilip konuşulması manidar. Maksatı aşmış olabilir, o anlamda söylenmemiş bir laftı. Tehdit diye bir üslup kesinlikle olmaz. Sinirle yapılmış bir açıklamaydı. O maçtan sonra, maçtan sonra konuşmama kararı aldım.

FENERBAHÇE'NİN BASIN TOPLANTISI KARARI VE DERBİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Biz de o gün çıkıp açıklama yapmıştık. 'Bugün keyfin yerinde, konuşuyorsun' denilebilir. Bugün keyfimiz yerinde çok şükür ama dünden bu yana yapılan yangın hiçbir zaman yapılmadı. Derbinin güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Açıklamalarla ilgili itidalli olmak gerekiyor. Biz de bu tür açıklamalar yaptık ama daha sakin kalmak gerektiğini düşünüyorum.

ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA GALATASARAY... SIRADA FENERBAHÇE LEHİNE HATA MI VAR?

Böyle bir şey olacağını düşünmek doğru değil. Böyle bir şey olacağına inanmak istemiyoruz. Devlet stratejisi gibi bir senaryonun oluşacağına inanmak pek anlamlı değil. İhtimal olabilir ama önüne geçmek için bu hataların açıklanması lazım. Hatalar insani de olabilir. Açıklanmazsa farklı senaryolar düşünülür. Her şey olabilir. Herkes kendi maçından sonra çıkıp adalet tartsa bunlar inanın azalır. Vicdanı kuvvetli olan daha fazladır.

ZEMİNLE İLGİLİ BAŞVURU YAPILDI MI?

Maçtan önce Mecnun başkan bizleri ağırladı, durumu anlattı. Çimde bir hastalık olmuş. Kendisi de söyledi yıllardır oynadıkları en kötü zeminmiş. Bu denli olduğunu bilek başvurabilirdik. 3-4 gün önce çekimi gelmişti bu kadar değildi. Kar yağmış, hastalık devam etmiş. Sadece ceza alanında varken tüm zemine yayılmış. İki takım için de zordu. Sakatlık olmaması iki takım için de sevindirici oldu.