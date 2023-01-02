Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Erkan Özdamar...

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Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
İşte haftanın maçları ve hakemler;
Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Galatasaray-Ankaragücü: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Giresunspor: Ali Palabıyık
Ümraniyespor-Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol
Kayserispor-Karagümrük: Suat Arslanboğa
Konyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
Gaziantep FK-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan
ERKAN ÖZDAMAR'A GÖREV YOK
Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.