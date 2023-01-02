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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Erkan Özdamar...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Sivasspor
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Erkan Özdamar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 13:10

Süper Lig'in 17. haftasında oynanancak maçların hakemleri resmen açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte haftanın maçları ve hakemler;

Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Galatasaray-Ankaragücü: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Giresunspor: Ali Palabıyık
Ümraniyespor-Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol
Kayserispor-Karagümrük: Suat Arslanboğa
Konyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
Gaziantep FK-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan

ERKAN ÖZDAMAR'A GÖREV YOK

Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.

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