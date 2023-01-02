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Galatasaray’da Mauro Icardi geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasaray’da Mauro Icardi geri dönüyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Arjantinli santrfor Mauro Icardi, Süper Lig'deki Ankaragücü maçında oynayabilecek.

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Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro İcardi, Galatasaray’ın çarşamba günü Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasında formasına kavuşacak.

Tamamen iyileşen ve 2 gün içinde hazır duruma gelecek olan Arjantinli santrfor, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda başkent ekibi karşısında ilk 11’de yer alacak.

Galatasaray formasıyla 6 Süper Lig maçına çıkan İcardi, 3’ü son 2 karşılaşmada olmak üzere toplam 4 gol attı. Arjantinli forvet ayrıca 3 de asist yaptı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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