Galatasaray’da Mauro Icardi geri dönüyor

Haberin Devamı

Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro İcardi, Galatasaray’ın çarşamba günü Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasında formasına kavuşacak.

Tamamen iyileşen ve 2 gün içinde hazır duruma gelecek olan Arjantinli santrfor, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda başkent ekibi karşısında ilk 11’de yer alacak.

Galatasaray formasıyla 6 Süper Lig maçına çıkan İcardi, 3’ü son 2 karşılaşmada olmak üzere toplam 4 gol attı. Arjantinli forvet ayrıca 3 de asist yaptı.