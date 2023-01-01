Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira, Serie A devlerinin radarına girdi

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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Serie A ekiplerinin radarında.

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira’yı kadrosunda görmek istiyor. Ancak yönetim, Okan Buruk’un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha, AC Milan’ın da geniş transfer listesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar’da 13 lig maçına çıkan Torreira, %88 isabetli pas yüzdesi yakalarken bir de asist üretti.

Galatasaray, 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira’yı Arsenal’den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.