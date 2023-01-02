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Son Dakika: Sivasspor'dan Galatasaray maçına ilişkin TFF'ye tekrar başvurusu

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#Sivasspor#Galatasaray#Tff
Son Dakika: Sivasspordan Galatasaray maçına ilişkin TFFye tekrar başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 14:25

Sivasspor, Galatasaray maçında 49. dakikada VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açtığı nedeniyle TFF'ye maçın yeniden oynanması konusunda başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçında 49. dakikada VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açtığı nedeniyle TFF'ye maçın yeniden oynanması konusunda başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

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Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.

Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz.

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NE OLMUŞTU?

Sivasspor, 49. dakikada serbest vuruş sonrasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Fredrik Ulvestad topu ağlara gönderdi.

Hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştükten sonra monitöre giderek pozisyonu izledi. Erkan Özdamar, incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

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#Sivasspor#Galatasaray#Tff

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