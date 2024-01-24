Real Madrid'de beklenmedik Arda Güler kararı sonrası akıllarda aynı soru: Fenerbahçe'ye geri döner mi?

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Fenerbahçe’den 20+10 milyon Euro bonservisle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler uzun süren sakatlığının ardından takıma dönse de şimdilerde süre alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Öyle ki 6 ay sonra ilk resmi maçına İspanya Kral Kupası’ndaki Arandina karşısında çıkan Arda ilk 11 başladığı maçta 59 dakika süre alırken İspanya Süper Kupa yarı finalinde de Atletico Madrid’e karşı 8 dakika şans buldu. Rayo Vallecano, Mallorca ve Almeria maçlarında kadroda bulunmasına rağmen henüz bir La Liga karşılaşmasında sahneye çıkamadı.

ALMERİA MAÇINDA BEKLEDİ AMA...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ‘Oynatacağım’ demesine rağmen 2-0 geri düşüp 90+9’da 3-2 kazanılan Almeria önünde milli futbolcuyu sahaya sürmedi. Almeria önünde ısınırken Ancelotti’nin son değişiklik hakkını Eduardo Camavinga’dan yana kullanmasının ardından oynama şansı kalmayan Arda tepkisini kulübeye doğru gelirken ısınma yeleğini çıkarıp yere fırlatarak göstermişti. İtalyan teknik adam da mücadele sonrası maçın Arda için elverişli şartlara sahip olmadığını söyledi.

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SADECE 67 DAKİKA SAHADA KALDI

Oynayamadığı için oldukça rahatsız olan ve şu ana kadar Real Madrid’de 2 maçta 67 dakika süre alabilen Arda Güler ile ilgili İspanyol medyası çarpıcı bir iddiada bulundu. Sport’ta yer alan habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralamayı planlıyor.

Ancelotti’nin Arda Güler’den çok hamle oyuncusu olarak Brahim Diaz ve Joselu’yu kullanması nedeniyle İspanyol devinin böyle bir plan hazırlığı içinde olduğu durduğu ve Arda’nın oynayarak gelişmesini amaçladığı vurgulandı.

F.BAHÇE’YE YENiDEN DÖNER Mi?

Real Madrid’in Arda Güler’i yarım sezon kiralayıp tecrübe kazanmasını istediği şeklinde İspanyol basınında çıkan haberler akıllara Fenerbahçe’ye kiralanabileceği fikrini getirse de bu 2 nedenle mümkün gözükmüyor.

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1- Arda’nın 1 yıl daha takımda kalması yönünde kendisine sunulan öneriyi reddetmesi. Başkan Ali Koç bu duruma tepkisini canlı yayında “Arda, Fenerbahçe de kalmak istemiyor” sözleriyle dile getirmişti.

2- Fenerbahçe’nin güçlü ve derin orta sahasında Arda Güler’e garanti forma bulunmaması.