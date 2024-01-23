Premier Lig devi, Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'nin peşinde! İstanbul'a geliyorlar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Liderliğini sürdüren sarı - lacivertliler, ara transfer döneminde ise kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic'e imza attıran Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan yıldızların da talipleri artıyor.

Sezon başında Feyenoord'dan Sebastian Szymanski'ye imza attıran Fenerbahçe, Polonyalı yıldızdan önemli bir skor katkısı almıştı.

İNGİLİZLER DUYURDU

Kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelen Szymanski için İngiltere'den flaş bir haber gündeme geldi.

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İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre Premier Lig ekibi Tottenham, başarılı futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Haberin devamında Tottenham gözlemcilerinin Szymanski'yi takip etmek için Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye başlayacağı ve teknik heyete rapor sunacağı kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maça çıkan ve piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.