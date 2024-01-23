Real Madrid'den Arda Güler için flaş karar! 'Sabit fikirli' Ancelotti işleri değiştirdi... İspanyollar yeni gelişmeyi duyurdu

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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'dne transfer ettiği Arda Güler, İspanya'da bir kez daha gündem oldu.

Geçirdiği sakatlıklar sonrası uzun bir iyileşme süreci geçiren Güler, ilk maçına Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı çıkarken; Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan müsabakada da sonradan oyuna girerek 8 dakika sahada kalmıştı.

İspanya La Liga 'da henüz forma giyme şansı bulamayan Arda Güler, Real Madrid'in oynadığı son maç olan Almeria karşısında da maç kadrosunda yer almış ancak Carlo Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmemişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i oyuna almamasına dair gelen sorunun ardından yaptığı açıklamada "Joselu ve Brahim Diaz ile sistemi değiştirmek istedim. Ceballos ve Camavinga'nın oyuna girmesi de takıma daha fazla enerji verdi. Oyuna giren isimler maçın başından itibaren oynayabileceklerini bana göstermişlerdi." ifadelerini kullandı.

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ARDA GÜLER'İN TRİBÜNDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Öte yandan Almeria maçında ısınmaya gönderilen ama forma giyemeyen Arda Güler'in kulübeye döndüğü esnada yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ağır adımlarla yedek kulübesine giden Güler'in saha kenarındaki Real Madrid logosuna basmamak için özen göstermesi dikkat çekerken, genç futbolcunun Ancelotti'ye sitem ettiği görüldü.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ İDDİA: SEZON SONUNA KADAR KİRALIK GİDİYOR

Arda Güler'le ilgili yeni iddia İspanyol Sport Gazetesi'nden geldi. Gazetenin haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'i Ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

"ANCELOTTI SABİT FİKİRLİ"

Haberde Arda Güler'in, İtalyan hoca Ancelotti'nin kararlarının baş kurbanı olduğuna dikkat çekilirken; İtalyan hocanın genç oyuncuyu son üç maçta tamamen unuttuğuna vurgu yapıldı. Ancelotti'nin hamle oyuncusu olarak Arda Güler'den ziyade Brahim ve Joselu'yu kullandığı belirtilirken İtalyan hoca için 'sabit fikirli bir teknik adam' tanımlaması yapıldı.



Sport'ta yer alan haberde ayrıca "Arda Güler'in oyun ritmini tutturması ve en iyi oyununu gösterebilmesi zor olacak çünkü Ancelotti sabit fikirleri olan bir hoca. Arda, Riyad'da Barcelona finalinde ve Metropolitano'daki kupa finalinde oynatılmadı. Almeria maçında oyuna alınmaması Arda'yı kızdırdı ve oyuncu yedek kulübesine üzgün bir şekilde dönerken yeleğini çıkararak yere fırlattı." ifadeleri yer aldı.

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Tüm bu gelişmelerin ışığında Real Madrid'in, Arda Güler'in daha fazla süre almasını sağlamak için oyuncuyu kiralık göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

6,5 AY SONRA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkmıştı.

HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANDI

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.

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