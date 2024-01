Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a Fenerbahçe'den kimi istiyor? | Şampiyonluk son maça kalmaz | Arda Turan & Volkan Demirel

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, Spor Arena'nın özel röportaj konuğu oldu.

Gamze Türk sordu, 42 yaşındaki çalıştırıcı; Eylül 2023'de 3. defa başlayan Sakaryaspor yolculuğunu, kendi jenerasyonundan isimlerle rakip olma duygusunu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair öngörülerini, EURO 2008 anılarını, EURO 2024'ten beklentilerini, kariyer hedeflerini, geçmiş pişmanlıklarını ve çok daha fazlasını anlattı.

Tuncay Şanlı'nın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle;

-Sakaryaspor’da tekrar göreve başladınız. Üçüncü döneminiz ve şu zamana kadar geçirdiğiniz en uzun dönem. Bu dönem sizin için nasıl geçiyor?



Sakarya olunca göreve davet edildiğimizde biz her zaman koşa koşa geliriz. Elimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız. Üçüncü dönemin, daha önce de gelmiştim. Şampiyonluk yaşadım, o benim için ayrı bir gururdu, ayrı bir hikayeydi. Zaten buradayım, ailem burada, çevrem burada. Şu anda da iyi bir ivme yakaladık. Keyifli, güzel gidiyor. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık ama bu ivmeyi tekrar devam ettireceğiz diye düşünüyorum.



-Transfer dönemi. Birçok isim yazılıyor. Sizin de özellikle Fenerbahçe’den istediğinizi söylediğiniz Bartuğ Elmaz’ın durumu merak ediliyor. Son durum nedir?



Kalite çok farklı bir şeydir. Genç bir kardeşimiz. Fenerbahçe A takımında olması, İsmail hocanın da gideceklerle ilgili net olarak karar vermediği ortada. Özel bir yetenek, oyunun iki tarafını da oynayan, top tekniği çok üst seviyede olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bizimle beraber olmasını isteriz ama onu Süper Lig’den isteyen takımlar da var diye biliyorum. Kendisiyle hiç konuşmadım. Belki gitme ihtimali olur diye yönetimden çok sevdiğim bir abimle iletişime geçtim. Umarım aramızda olur. Umarım Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder.



- Bu sezon Süper Lig’i kim birinci sırada tamamlar?



Umarım Fenerbahçe kazanır. Gönlümden geçeni her zaman her yerde söylerim. Şöyle bakmak lazım bir planlamadan sonra gelen süreçte böyle bir kadro yapısı oldu. Evet çekişme var Galatasaray’la. Anadolu takımları da bu çekişmeye dahil olursa ligimizin kalitesi daha da artar. Sıralama neresi olursa olsun Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesi her zaman vardır. Fenerbahçe, oyunuyla, oyuncu kalitesiyle sezon sonunda şampiyonluğu alır diye düşünüyorum. Çünkü oynanan oyun seyirciye keyif veriyor ve her maç doluyor. Umarım gönlümden geçen sezon sonunda olur.



-Fenerbahçe sezon başında çok güzel transferler yaptı, ara dönemde de bu transferlere yenilerini eklediler. Kadro yapılanmasını nasıl buldunuz?



Transferlere baktığımızda çok isim sayabiliriz. Çok önemli ve özel oyuncular var. Dzeko’dan, Tadic’e… Özellikle Szymanski benim için heyecan veren bir oyuncu. Birçok oyuncu sayabilirsiniz. Bu tamamen planlamayla ve hedef doğrultusunda gelişen bir olaydır. Sezon sonunda ne olacağını bilemeyiz.



-Fenerbahçe’den 3 oyuncu transfer etme hakkınız olsa kimleri alırdınız?



Szymanski’yi zaten alırım. Yeterli olur benim için. Bonnucci’yi de alırsınız. O da özel bir yetenek. Alex Ferguson’un kitabını okuduğumda, “En fazla bütçeyi stoperleri ayırırız.” Diye bir cümlesi vardı. O dönem onun bakış açısı öyleydi ama önceden öyle değildi. Hep yıldız oyuncu dediğinizde santrafordur belki orta saha olabilir. Hedefe doğru giderken de defans ve kaleci çok önemlidir. O iki oyuncuyu alabilirim diye düşünüyorum.

00:00 Açılış

00:28 "Başkan aradı, hemen geldim"

01:33 "Arda Turan kardeşim, iyi gidiyor"

02:30 "Arda, Volkan ile rakip olmak çok keyifli"

04:04 "Bartuğ Elmaz'ın bizimle olmasını isteriz"

05:38 "İyi futbolcular iyi zeminde oynar"

07:33 "Umarım, ligi Fenerbahçe kazanır"

08:48 "Szymanski, çok heyecan veriyor"

10:18 "Szymanski ve Bonucci'yi isterdim"

11:05 "Denizli'de kaybedilen şampiyonluk çok ağırdı"

12:17 "Fenerbahçe'de görev almak her zaman mutlu eder"

12:57 "Mehter Marşı açınca Servet 'oynarım' dedi"

15:39 "Fatih Terim ile göz göze geldim, kaleye geçtim"

16:55 "Birbirini tamamlayan ve kaliteli oyuncu grubumuz var"

18:11 "Milli Takım'da artık başarı gelmeli"

19:05 "Kadro eleştirisi hep olacak"

20:35 "Montella, kısa sürede özel işler yaptı"

21:41 Çalıştığı en iyi teknik direktör?

23:01 Çalıştığı en kötü teknik direktör?

23:38 Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman mı?

25:51 En iyi takım arkadaşı?

26:30 En çok etkilendiği stadyum?

26:55 En mutlu olduğu an?

27:45 En büyük pişmanlığı?

28:03 En sevdiği Hakan Altun şarkısı?

28:38 "Önemli olan Sakaryaspor"

30:16 Kapanış

