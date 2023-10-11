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Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Milli ara sonrası Fenerbahçeyi bekleyen zorlu fikstür
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Fenerbahçe 20 gün içinde birbirinden önemli 6 karşılaşma oynayacak. Sarı Kanarya ligde ve UEFA Konferans Ligi’nde grup liderliğini korumak için bir sonraki milli araya kadar 20 günde 6 maça çıkacak. Bu seride rakipler Hatay, Pendik, Ludogorets, Trabzon ve A.Demir.

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Milli araya 16’da 16 yaparak kayıpsız giren Fenerbahçe’yi ara sonrasında zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı Kanarya ligde ve UEFA Konferans Ligi’nde grup liderliğini korumak için bir sonraki milli araya kadar 20 günde 6 maça çıkacak. İlk olarak ligde Hatayspor ile sahasında karşılaşacak olan Kanarya 26 Ekim’de Konferans Ligi grubundaki üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile karşı karşıya gelecek. F.Bahçe 3 gün sonra ligde deplasmanda Pendik ile karşılaşacak.

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TRABZON MAÇI 4 KASIM’DA

Ardından 4 Kasım’da Trabzonspor’u konuk edecek Kanarya, 9’unda Konferans Ligi’nde bu kez deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek ve 3 gün sonra zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede deplasmanda Adana Demir ile oynayacak.

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iŞTE F.BAHÇE’Yi BEKLEYEN MAÇLAR

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· 22 Ekim Hatayspor
· 26 Ekim Ludogorets
· 29 Ekim Pendikspor
· 4 Kasım Trabzonspor
· 9 Kasım Ludogorets
· 12 Kasım A. Demirspor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

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