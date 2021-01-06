Mesut Özil'de sıcak saatler! Olay paylaşımdan sonra Fenerbahçe derken...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ve ismi bugünlerde sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arsenal ile sözleşmesi 2021 yılına sona erecek olan deneyimli oyuncu, gece yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinden binlerce etkileşim aldı.

YUNAN SAVUNMACI BEĞENDİ

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan bir diğer isim Sokratis Papastathopulos, Mesut Özil'in "İstanbul" paylaşımını beğendi.

2018'den beri Arsenal forması giyen Yunan savunmacının sözleşmesi 2021'de biterken sarı lacivertlilere transferi gündemde...

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI

Fanatik'te yer alan habere göre; eski bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Özil, şu sıralar uzun zamandır görüşmediği annesi ve kardeşleriyle vakit geçiriyor. Yıldız oyuncu, birkaç gün Almanya'da kalıp sevdikleriyle hasret giderecek ve İngiltere'ye dönecek. Özil, dönüş yapmasının ardından menajeriyle birlikte transfer sürecini değerlendirecek.

CİDDİ YAKINLAŞMA

Arsenal’da uzun zamandır formaya hasret kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Özil'in Fenerbahçe ile arasında çok ciddi bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşmanın mutlu sonla bitmesinin önünde hiçbir engel olmadığı gelen haberler arasında.

KAPSAMLI VE DETAYLI SÖZLEŞME

Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası sessiz ve derinden sürüyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları, Özil'e Sarı Lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyor. Özil de Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak. Fenerbahçe, Sow transferinde olduğu gibi kulüp kasasını sarsmayacak bir hamle ile ünlü yıldıza yeniden forma giyip eski formunu kazanma şansı sunmak istiyor. Çok kapsamlı ve detaylı bir sözleşme üzerine uzlaşma çabalarının olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

GECE YARISI YENİ TALİP

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Londra kulübüyle olan sözleşmesi de bu sene sonunda biten Mesut Özil için ABD'nin MLS Ligi takımlarından DC United devreye girdi.

ABD'li kulübün, Mesut'un giyim markası M10'un da içinde olduğu bir "paket teklif" ile yıldız oyuncuya gittiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Arsenal'de takım içindeki oyuncular arasında en yüksek maaşı alan futbolcu durumunda ve kulüp bu maaş yükünden kurtulmak için Mesut'un bir an önce ayrılmasını bekliyor.



- Mesut Özil'in M10 markasına yatırım

- E-Spor yatırımları için Silikon Vadisi ile işbirliği

- Unity için yeni pazar yaratma imkanı

- DC Stadyumu'na geçen sezon açılan yeni mekanın marka yüzü olma

- Altyapı için akademi açma

E SPOR TAKIMI VAR

Türk asıllı Alman Mesut Özil, 2018 yılında kendi FIFA takımını kurmuştu. Tecrübeli futbolcu kurduğu FIFA takımına Team Özil M10 ismini vermişti.

"İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Özil'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Baki, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI SİNYALİ VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında düzenlediği "Eğitime Destek Kampanyası"na telefonla bağlanan Mesut Özil, Ilıcalı'ya verdiği yanıtla futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun ağabey. Her şeyin hayırlısı." yanıtını vermişti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...