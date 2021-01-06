Edin Visca ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'de 3 yolcu...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde attırdığı 18 imzayla gövde gösterisi yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, dün resmen başlayan ara transfer döneminde de yeni bombalar patlatmaya kararlı.

SOKRATIS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İlk hedef stoper ve kanat takviyesi yapmak. Savunmanın göbeği için Arsenal’ın yıldızı Sokratis ile görüşmeler sürüyor. Yunan stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arsenal oyuncuyu gözden çıkarttığı için İngiliz ekibiyle kolayca anlaşma sağlanması bekleniyor. Napoli’nin ardından Olympiakos da Sokratis’e talip olsa da Fenerbahçe bu transferde avantajlı.

VISCA İLE SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Edin Visca bir kez daha gündemde. Boşnak futbolcu ile sözlü anlaşma sağlandı, Başakşehir’in ikna edilmesi için sportif direktör Emre Belözoğlu girişimlere başladı. Stoper takviyesi düşük bir bedelle ya da kiralık olarak gerçekleşirse, transfere ayrılan bütçenin büyük bölümü Visca için kullanılacak. Takas olarak da Başakşehir’de kiralık forma giyen Deniz Türüç’ün yanı sıra Kemal Ademi ve Nabil Dirar’ın önerilmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK HAYAL MESUT ÖZİL

..Ve Mesut Özil! Türk asıllı Alman yıldız, Sarı-Lacivertliler’in yıllardır hayallerini süslüyor. Arsenal’ın Mesut’u maaşının büyük bölümünü karşılayarak kiralama kararı alması, bu hayalin gerçeğe dönüşme ihtimalini artırdı. Sokratis için yürütülen pazarlıklar sırasında dünyaca ünlü yıldızın transferi için de görüşmeler yapılacak ve şartlar Sarı-Lacivertliler için uygun olursa, Mesut sonunda Çubuklu formayı sırtına geçirecek. (Fanatik)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...