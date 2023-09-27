İstanbulspor - Galatasaray maçında Mauro Icardi ile Kerem Aktürkoğlu penaltısı dünya basınında: "Felaket, hile işe yaramadı, saçma hata, affedilmez"

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet golünü Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, bu galibiyetle ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti. Süper Lig'de 16 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider durumda yer aldı. İstanbulspor ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nün konuk edecek. İstanbulspor ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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ICARDI GÖZÜNÜ FUTBOL TARİHİNE DİKTİ

Süper Lig'in 6. haftasındaki Başakşehir maçında da fileleri havalandırarak ilk 11'de sahaya çıktığı üst üste 12 maçta gol atan ve Süper Lig tarihine geçen Mauro Icardi, 1-0 kazanılan İstanbulspor maçında da gol atarak hem rekorunu geliştirdi hem gözünü futbol tarihine dikti.

İLK 5 İÇİN 3 MAÇ KALDI

Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro Icardi, ilk 11'de çıktığı 13. maçında da fileleri sarsarak bu rekorunu geliştirdi.

Arjantinli yıldız, 3 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek. Mauro Icardi, sıradaki 3 maçı da boş geçmezse Gerd Müller ve Teodor Peterek’i yakalayıp adını ilk 5’e yazdıracak.

ZİRVEDE LIONEL MESSI VAR

Futbol tarihinde üst üste en çok lig maçında gol atan 5 futbolcuya bakıldığında 16 maçla Gerd Müller ve Teodor Peterek 4 ve 5. sırayı paylaşıyor. Ajax'ın efsanesi Johan Cruyff 1966'nın Mayıs-Aralık ayları arasında 17 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi. Josef Bican 1939-40'ta Slavia Prag ile 19 maça ulaştı. Barcelona ile 2012-13'te 21 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Lionel Messi zirvede yer alıyor.

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GECEYE DAMGA VURAN PENALTI

Maçın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 35. dakikada İcardi’ye, yapılan faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Atış öncesi İcardi ile Kerem Aktürkoğlu arasında kısa bir diyalog geçti ve Arjantinli futbolcu elindeki topu takım arkadaşına verdi.

Herkes Kerem’in penaltı vuruşu yapmasını beklerken o topu sola İcardi’nin önüne bıraktı. İcardi’nin vuruşunda top az farkla auta gitti. Benzer atışlar futbolda daha önce de görülmüştü. 1982-83’te Cruyff-Olsen, 2015- 16’da Messi-Suarez atmış, 2005’te Pires-Henry kaçırmıştı. 2020’de İcardi PSG’de iken, Waasland-Beveren’e karşı oynadıkları özel maçta Neymar’ın pasını ağlara göndermişti.

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MESSi PENALTISI ATTI, SONUÇ FELAKET

Kerem ile İcardi’nin penaltısı dünya basınında da ses getirdi:

· MARCA: Cruyff penaltısını kaçırdılar, affedilmez hata!

· AS: İcardi, Luis Suarez ile Lionel Messi’nin attığı penaltıyı yapmaya çalıştı. Sonuç felaketti.

· SPORT: Bunu kaçıramazsın! İcardi. Kaleci kendini zaten öbür tarafa yatmışken penaltıyı kaçırdı.

· THE SUN: İcardi, Arsenalli yıldızların epik penaltı başarısızlığını 18 yıl sonra tekrarlıyor.

· L’EQUIPE: Topu dışarı atan İcardi 5 dakika sonra golü atıp, kendini affettirdi.

· TN NOVA: Penaltı hilesi işe yaramadı. Tüm internet Arjantinli oyuncuya gülüyor.

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· GLOBO ESPORTE: Icardi, Galatasaray adına inanılmaz bir penaltı kaçırdı

· CLARIN: Mauro Icardi penaltıda lüks yapmak istedi ve Türkiye'de yılın en inanılmaz golünü kaçırdı.

· CORRIERO DELLO SPORT: Icardi'nin saçma hatası: Galatasaray'da iki kişilik penaltının sonu kötü oldu. 11 metrelik plan felaketle sonuçlandı.

· HLN: Galatasaray PENALTI kazandı ve Kerem Aktürkoğlu topun arkasına geçti. Gelen Icardi'ye topu ustaca bıraktı ancak Icardi anlaşılmaz bir şekilde topu auta gönderdi.

· ALGEMEEN DAGBLAD: Johan Cruyff ve Jesper Olsen'in Ajax'taki tarihi penaltısındaki aynı numarayı Galatasaray'da tekrarlayabileceklerini düşündüler. Sosyal medyada alay konusu oldular.

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· EL COLOMBIANO: Mauro Icardi topu kalecinin sağından direğin yanından auta vurduğunda, az önce kaçırdığı şeye inanamayarak 'yer yarılsa da içine girsem' dercesine ellerini başına götürdü.