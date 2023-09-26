Galatasaray'da Okan Buruk: Rakibimize saygısızlık değildi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

"SONUNU DAHA İYİ YAPABİLSEK ÇOK GOL BULURDUK"

Birçok gol fırsatından faydalanamadıklarını kaydeden Okan Buruk, "Çok hızlı başladık, 1-2-4-6. dakikalar... Çok kolay rakip kaleye gittik. Sonlandırmada büyük bir problem yaşadık. Rakip kale çevresine gittiğimizde son paslar, şutlar, ortaları iyi yapabilsek çok gol bulurduk. Günün sonunda 1-0 galibiyet ama daha farklı bitebilirdi. Bir yandan bunu istiyoruz. Maçın sonunda da her şey olabilir. Rakip gelir, gol olur. İkinci yarı başında rakibe tehlikeli fırsatlar verdik ama onun dışında maçın hakimi bizdik. Maçı daha erken bitirsek, 2-3'ü bulsak bizim için de farklı olacaktı. Çok üst üste maçlar oynadık. Dinlendirmemiz gereken oyuncular vardı. Bir türlü buna ulaşamadık. Bugün kazandık, 3 puanla bitirdik. Bu akşamı yine lider bitiriyoruz. Rakipler oynayacak ama üst üste 5 maç kazandık. Yola devam ediyoruz. Cumartesi yine sahamızda maç var. Kazanmak her şeyin üstünde..." dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı Torreira'dan Hulk benzetmesi ve sitemkar açıklama Haberi görüntüle

"OYUNCULARIMIN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun denedikleri penaltı atışı hakkında gelen soruya yanıt veren Okan Buruk, "Aslında bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Geçen sezon birkaç maçta konuşmuşlardı. Bugün denediler. Penaltı tabii ki kaçabilir. Bu oyuncularımın aldığı sorumluluk. Direkt vursa da kaçabilirdi. Biz de bunu duyuyorduk geçen sezon. Kendilerine özgüvenleri var. Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi. Oyuncularımın kararına saygı duyuyorum. Penaltı atılır, kaçırılır. Oyuncularımın yanındayım. Hiç önemli değil. Şu da yanlış anlaşılmasın; rakibimize saygısızlık değildi bu. Geçen sene daha zorlu maçlarda bunu denemek istediler. Bu onların düşünceleriydi. Aslında doğru da yaptılar ama son vuruş dışarı gitti. Penaltı direkt vuruşta da kaçsa üzülüyorsun. Aynı üzüntü. Önemli olan kendilerine özgüvenleri. Mauro Icardi, sonra attığı golle takımına maçı kazandırdı." diye konuştu.

Haberin Devamı

"BİZİMLE OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ"

Sacha Boey'un performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Buruk, "Demin soyunma odasında onu konuşuyorduk, keşke Sacha Boey'i dinlendirseydik. 2-3'ü bulabilseydik Sacha Boey'i dinlendirecektik. Sacha, oynamayı ve antrenman yapmayı çok seviyor. Takıma müthiş enerji veriyor. Kazandığı ikili mücadeleler, maç içinde takımın direncini artırıyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Hep çalışıyor, kendini hazır tutuyor. Sacha çok önemli biri. Tabii ki savunmacı farklı oluyor ama Sacha savunma oyunculuğu dışında da geçen maçta attığı gol önemliydi. Bugün gol de atabilirdi, asistler de yapabilirdi. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız." dedi.

Haberin Devamı

POZİSYONLARI KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA DEĞERLENDİRDİK

Rakip kaleye rahat bir şekilde gittiklerini belirten Okan Buruk, “Maçın bence 1’inci dakikası bize maçın nasıl geçeceğini gösterdi. Rahat bir şekilde kaleye gittik. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Bu pozisyonları kendi kalitemizin altında değerlendirdik. Bugünkü ofansif oyunumuza göre bitiriciliğimiz daha iyi olsaydı daha farklı bir skor elde edebilirdik. Bugün sonlandırmada yaşadığımız problemler skorun burada kalmasını sağladı. Rakibimiz kendi gücüne göre mücadele etti. Bu maç için daha rahat 2’nci golü bulsaydık farklı değişiklikler yapabilirdim. Bugün önemli bir 3 puan aldık. Hedefimiz bir sonraki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“BİZ BUNU DAHA ÖNCE KONUŞMUŞTUK”

Kerem ve Icardi’nin penaltı pozisyonundaki organizasyonu hakkında konuşan Buruk, “Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Geçen sene de birkaç maç denemek istemiştiler. Bugün bunu denediler. Onların denemelerine saygı duyuyorum. Direkt vuruş da kaçabilirdi, bu şekilde kaçtı. Mauro daha önce de bunu yapmıştı. Futbolun içinde olabilecek şeyler. Bunun benzeri daha önce de oldu. Oyuncularım gol kaçırabilir, hata yapabilir. Kerem topun başına geçince Kerem’in atacağını zannettim. Gol de kaçar, penaltı da kaçar. Oyuncularımın verdiği kararın yanındayım” sözlerini ifade etti.

“SEZONA ÇOK ERKEN BAŞLADIK”

Yola kazanarak devam ettiklerini belirten Buruk, ”Sezona çok erken başladık. Transfer sonrası çok fazla geç katılan oyuncular var. Oyuncularımızı hazırlarken kazanmak istiyoruz. Geçen yılki şampiyonluk. Geçen sene 14 maçlık seri yakalamıştık. Bu sene de kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray’ın hedefi her maçı kazanmaktır. Bunun için oynuyoruz. Burada Galatasaray’ın ortaya koyduğu oyun da önemli. Taraftarın istediği. Geçen sene hedefimiz şampiyonluktu. Bu sene Şampiyonlar Ligi gruplarına girmekti. Bu sezon 3 kulvarda yarışımız devam ediyor. Bizim amacımız Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Takımla birlikte onlar için daha fazlasını da yapacağız. Oyuncularımız hazır hale geliyor. Bugün birçok oyuncumuz yoktu. Ama bugün konsantrasyonumuz iyiydi” dedi.

Haberin Devamı

“ZEMİNDEN HİÇBİR OYUNCU MEMNUN DEĞİLDİ”

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki zeminle ilgili konuşan Okan Buruk, ”Ben geçen hafta Karagümrük maçını seyretmiştim. Zeminin iyi olmadığını orada görmüştüm. İyi bir zemin değil. Genel olarak zemin sorunu yaşıyoruz. Sıcaklar var. Burası Şampiyonlar Ligi oynandığında halı gibiydi ama bugün onun gerisinde. Çok iyi oyuncular getiriyoruz ama zemin sorununu yaşıyoruz. Bugün zeminden hiçbir oyuncu mutlu değildi” şeklinde konuştu.

“ICARDI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Okan Buruk, Victor Nelsson ve Mauro Icardi için “Nelsson’un eşi doğum yaptı. Bugün hazır olmadığı için onunla başlamadık. 4 tane iyi stoperimiz var bunların hepsini kullanacağız. Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu. Türkiye’de 7’den 70’e herkesin sevdiği bir futbolcu oldu. Onun yanın da attığı goller, takımımıza verdiği katkı. Ondan sürekli gol bekliyoruz. Bu sene sezon başı geç geldi. Skor aldıktan sonra dinlendirmeyi düşünebileceğimiz oyunculardan biri. Yaptığı gol ve asist katkısı, oyun içinde savunmaya katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIN DA SICAK BAKTIĞI BİR ŞEY DEĞİL”

Süper Kupa’nın devre arasında oynatılmasının doğru olmadığını aktaran Buruk, “Devre arası gibi bir düşüncemiz vardı. İnanılmaz bir yoğun dönem geçireceğiz. Orada bir maç oynanacağını hiç düşünmüyordum. Bu iki takım için de orada verebileceğimiz 3-4 günlük iznin ortadan kalkmasını sağlar. Oyuncuların da sıcak bakacağı bir şey değil. Bu tarihin doğru bir tarih olduğunu düşünmüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.