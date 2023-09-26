Galatasaraylı Torreira'dan Hulk benzetmesi ve sitemkar açıklama

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular Kaan Ayhan ve Lucas Torreira açıklamalar yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini nedeniyle formaları ve vücutlara yeşil boyayla kaplanan oyunculardan Torreira, sitemkar bir açıklama yaptı.

"ZEMİN DE LEHİMİZE DEĞİLDİ"

Üst üste kazanmanın önemine vurgu yapan Kaan Ayhan, "Öncelikle şu cümleyle başlayayım. Arka arkaya oynanan maçlarda en önemlisi kazanmak, bunu bugün başardık. Bazı pozisyonlarda özellikle atamadığımız gollerden dolayı sonlara doğru heyecanlandı bir maç. İstanbulspor için de bir umut oldu. En zor maçlar belki de bunlar. Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız. Geçen sezon biz Abdülkerim ile 2-3 maç oynadık. Maalesef o maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Bugün iyiydik. Rakibin oynayış tarzı itibarıyla bize uygundu ama böyle maçlar savunmacılar için zordur. Yüzde yüz konsantre olmak zorundasınız ama oyun içinde değilsiniz. Öbür takım arkadaşlarımla beraber konsantrasyon zaten yüzde 100 seviyedeydi. Herkesi tebrik ediyorum. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMALIYIZ"

Başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Uruguaylı yıldız Torreira, "Çok mutluyum. Zor maçlar oluyor, üst üste maçlar oluyor. Birçok dakika oynamamız gerekiyor. Maçlar arasında da çok çalışıyoruz. En üst seviyede devam etmeliyiz ligde. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalıyız. Bugün biraz yorgun gözükmüş olabilirim ama sebebi dediğim şeyler. Yine de elimden geleni yapıyorum. Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor ama geniş bir kadromuz var, oyuncularımız çok kaliteli. Yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışıyoruz, arkadaşlarımız hocamız da alışıyor. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Milli araya kadar bu tempoda devam etmemiz gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de böyle çalışıyorduk. Bu formaya gereken saygıyı göstermeye çalışıyoruz." dedi.

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"HULK BENZETMESİ AKLIMA GELMİŞTİ"

Olimpiyat Stadyumu'nda sahanın gıda boyasıyla yeşile boyanmasıyla ilgili gelen sorunun ardından Torreira, "Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti. Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değildir. Biz orada keyif almaya çalışırız. Taraftar gelmiş, destek oluyordur. Hep birlikte keyfini çıkarmaya çalışırız. En önemlisi de budur." açıklamasını yaptı.