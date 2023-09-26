Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi gözünü futbol tarihine dikti! Zirvede Lionel Messi var...

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Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, performansıyla tüm futbol kamuoyunun alkışını alırken Süper Lig'e adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçına göre İstanbulspor karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi.

KAAN İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın defans oyuncusu Kaan Ayhan bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11’de görev aldı. Ayhan daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Olimpija Ljubljana karşılaşmasına da 11'de başlamıştı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Süper Lig'de de 4 olmak üzere 8 maçta sonradan oyuna dahil oldu.



4 FUTBOLCU KADRODA YOK

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Galatasaray’da Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, maç tarihinden sonra transfer edildiği için TFF Futbol Müsabaka Talimatı gereği kadroya yazılamadı. Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan Kazımcan Karataş da kadroda yer almıyor. Hakim Ziyech ise dinlendirildiği için maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, İstanbulspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı. Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Cedric Bakambu yedek bekledi.



TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarları takımlarını İstanbulspor deplasmanında da yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki müsabaka öncesinde taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarını karşılaşmaya hazırladı.

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MAURO ICARDI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmada çok etkili bir oyun ortaya koyan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, birçok gol fırsatı yakalarken aradığı golü 42. dakikada buldu.

42. dakikada Angelino’nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, içeriye ortayı kesti. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Mauro Icardi’nin sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Jensen’in sağından filelerle buluştu.

13 MAÇA YÜKSELTTİ

Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro Icardi, ilk 11'de çıktığı 13. maçında da fileleri sarsarak bu rekorunu geliştirdi.

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İLK 5 İÇİN 3 MAÇ KALDI

Arjantinli yıldız, 3 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek. Mauro Icardi, sıradaki 3 maçı da boş geçmezse Gerd Müller ve Teodor Peterek’i yakalayıp adını ilk 5’e yazdıracak.

ZİRVEDE LIONEL MESSI VAR

Üst üste en çok lig maçında gol atan futbolcular listesinin ilk sırasında 21 karşılaşmayla Messi var.

CRUYFF DA LİSTEDE

Futbol tarihinde üst üste en çok lig maçında gol atan 5 futbolcuya bakıldığında 16 maçla Gerd Müller ve Teodor Peterek 4 ve 5. sırayı paylaşıyor.

Ajax'ın efsanesi Johan Cruyff 1966'nın Mayıs-Aralık ayları arasında 17 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Josef Bican 1939-40'ta Slavia Prag ile 19 maça ulaştı.

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Barcelona ile 2012-13'te 21 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Lionel Messi zirvede yer alıyor.