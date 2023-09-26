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Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç penaltı! Hüsranla bitti...

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#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig
Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlundan ilginç penaltı Hüsranla bitti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 21:09

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı "Messi-Suarez" tarzı penaltı kaçtı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 mağlup etti.

Mücadeleye çok üretken başlayan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu ile üst üste pozisyonlar buldu.

Galatasaray, İstanbulspor file bekçisi Jensen'i geçemezken Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonun sonrasında penaltı kazandı.

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Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlundan ilginç penaltı Hüsranla bitti...

Arjantinli golcü Icardi, 35. dakikada Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı Mauro Icardi'nin kullanması beklenirken beklenmedik bir şekilde Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu ise topu kaleye göndermek yerine, hafif bir dokunuşla geriden koşarak gelen Mauro Icardi'nin önüne bıraktı.

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İstanbulspor kalecisi Jensen kontrpiyede kalırken Icardi ise kaleyi ıskalayarak topu dışarı attı.

Kaçan penaltı sonrası Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu büyük üzüntü yaşadı.

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#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig

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