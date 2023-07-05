"Kalbimiz sana emanet İsmail Hoca"

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Geçmişten bugüne sarı lacivertli kulüpte futbolcu ve teknik direktörlerin imza törenleri çoğunlukla Ülker Stadı 1907 Tribünü’ndeki salonda gerçekleştirilir, basın mensuplarının alınmadığı bu törenlerde çekilen fotoğraflar resmi siteden paylaşılırdı.

Brezilyalı efsane Roberto Carlos ve Mehmet Topuz, Ülker Stadı’nda çimlerin üzerinde onbinlerce taraftarın önünde imza atarken, Alex De Souza’nın sözleşme yenileme ve Mesut Özil’in imza töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

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HERKES iÇiN BÜYÜK SÜRPRiZ OLDU

İsmail Kartal’ın imza töreninin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacağı açıklanması, başta biz gazeteciler olmak üzere Fenerbahçe’yi yakından takip eden herkes için büyük sürpriz oldu. Bu tercihin sebebini öğrenmek için konuştuğumuz kulüp kaynaklarının hepsi bunun sıradan bir karar olmadığını, içinde derin mesajlar barındıran özel bir seçim olduğunun altını çizdi. Neydi bu derin mesajlar, şimdi onu anlatalım:

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HUZURU SADECE KARTAL GETiRDi

Samandıra Can Bartu Tesisleri faaliyete geçtiği günden beri futbol takımının tüm başarılarının ve başarısızlıklarının merkezi olarak görülen ve camianın kalbi olarak anlamlandırılan bir mabet.

Başkan Ali Koç ve yönetimi onca zamandır uğraşmasına ve çok istemesine rağmen Samandıra’da huzurlu çalışma ortamını sadece İsmail Kartal’ın 2021-22 sezonundaki yarım devrelik teknik direktörlüğü döneminde sağlamıştı.

Şimdi yönetim İsmail hocaya “Kalbimiz sana emanet” diyor. Başarının yolu Samandıra’dan geçiyorsa bunu en iyi İsmail Kartal biliyor.

Samandıra’daki üst antrenman sahasında yapılacak imza törenine başkan Ali Koç ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro katılacak ve böylece tüm camiaya “İsmail Kartal hocamıza çok güveniyoruz ve her zaman arkasında olacağız” mesajı verilecek.

GECE GÜNDÜZ SAMANDIRA’DA

Fenerbahçe’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, daha önceki dönemlerinde olduğu gibi tüm zamanını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde geçiriyor. Göreve başladığı dakikadan itibaren hiç evine gitmedi.

Akşam yemeğinden sonra gece yarılarına kadar ekibiyle birlikte eski maçları izleyen ve transferde önüne sunulan futbolcuların kasetlerini izleyen 61 yaşındaki Kartal’ın bu yoğun mesaisi Rusya kampının başlayacağı 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek ve deneyimli teknik adam idealindeki kadroyu oluşturmaya çalışacak.

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FUTBOLCULARA 12 SAAT MESAi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tüm futbolcuların ve personelin günde 12 saatlerini tesislerde geçirmesini istiyor. Sabah erkenden Samandıra’ya gelen futbolcular günün ilk antrenmanını yaptıktan sonra topluca kahvaltı yapıp bir süre sohbet ettikten sonra istirahata çekiliyor. Ardından akşam antrenmanına çıkılıyor, bu çalışmadan sonraki akşam yemeği de topluca yeniyor ve dileyen futbolcu tesisten ayrılabiliyor.

FENERBAHÇE SPORTiF DiREKTÖRÜ MARiO BRANCO’NUN KARiYERi

KULÜP GÖREV YIL

Pontevedra (İspanya) Şef Scout 2004

Wisla Krakow (Polonya) Şef Scout 2005

Zaglebie Lubin (Polonya) Şef Scout 2006

Steaua Bükreş (Romanya) Şef Scout 2008

Leixoes (Portekiz) Sportif Direktör 2009

Astra Ploiesti (Romanya) Sportif Direktör 2011

Estoril (Portekiz) Sportif Direktör 2012

Hajduk Split (Hırvatistan) Sportif Direktör 2016

PAOK (Yunanistan) Sportif Direktör 2018

Fenerbahçe (Türkiye) Futbol Direktörü 2022

Fenerbahçe (Türkiye) Sportif Direktör 2023

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