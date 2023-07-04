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Fenerbahçe, yeni sportif direktörü resmen açıkladı

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#Fenerbahçe#Mario Branco#Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe, yeni sportif direktörü resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 10:19

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevine atanan isim belli oldu.

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Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Futbol Operasyonu Direktörü olarak sarı lacivertli kulüpte görev yapan Branco, bu kez sportif direktör olarak görev yapacak. Bilgilendirme mesajında Branco'nun yardımcılığına ise Okan Özkan'ın atandığı bilgisine yer verildi.

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Kulüpten yapılan duyuru şu şekilde;

Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.

19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.

Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.

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Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.

Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz.

Branco, Avrupa'nın birçok kulübünde Sportif Direktör ve Şef Scout görevlerinde bulundu.

Mario Branco’nun kariyeri:

Famalicao, Sportif Direktör, 2020
PAOK, Sportif Direktör, 2018
Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016
Estoril, Sportif Direktör, 2012
Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011
Leixoes, Sportif Direktör, 2009
Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008
Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006
Wisla Krakow, Şef Scout, 2005
Pontevedra, Şef Scout, 2004

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#Fenerbahçe#Mario Branco#Fenerbahçe Haberleri

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