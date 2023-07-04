Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk transferi Thiago Alcantara iddiası!

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İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı-lacivertliler için İngiltere'den Thiago Alcantara iddiası geldi. Sabah'ın İngiliz basınından derlediği haberde; Fenerbahçe'nin, Liverpool forması giyen Thiago ile ilgilendiği belirtildi.

Liverpool'un 32 yaşındaki futbolcusu için şu anda herhangi bir teklif almadığı kaydedildi.

İspanyol yıldız ile birçok kulübün ilgilendiği vurgulandı. Liverpool'un sözleşmesinin gelecek yıl bitecek olması nedeniyle bu yaz Thiago'nun geleceğiyle ilgili bir karar alabileceği ifade edildi.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Thiago, Katalan ekibi dışında Bayern Münih ve Liverpool formaları giydi.

2020'de Liverpool'a imza atan deneyimli ort saha oyuncusu, geçtiğimiz yıl 28 maçta 1 asist yaptı.

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