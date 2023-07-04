Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha için transfer iddiası

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Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ı, sportif direktörlüğe ise Portekizli futbol adamı Mario Branco’yu getiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ YILDIZ KADRODA

Kadrosuna kanat oyuncusu Ryan Kent ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe, bir transferi daha resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor.

UMUT NAYİR BEKLENİYOR

Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla harika bir performans ortaya koyan Umut Nayir için bonsersini elinde bulunduran Eyüpspor ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, milli golcüyle de anlaştı.

Transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması beklenen Fenerbahçe, savunma ve hücum hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncunun yeni takımı kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.

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Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, yeni sportif direktörü resmen açıkladı Haberi görüntüle

ZAHA'DA YENİ GELİŞME

Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürerken kadroya katılmak istenen Fildişili yıldız Wilfried Zaha hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İTALYA DAHA CAZİP İDDİASI

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Wilfried Zaha'ya ekonomik anlamda en cazip teklif Cristiano Ronaldo’yu da kadrosunda bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan gelse de Zaha kariyerini İtalya gibi önemli bir futbol ülkesinde sürdürmek istiyor.

SARRI ÇOK İSTEKLİ

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin bu transferde oldukça istekli olduğu vurgulanırken bonservisi elinde olan Zaha'nın başkent ekibi için en iyi seçeneklerden biri olduğu belirtildi.

Wilfried ZAHA, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.