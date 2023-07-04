×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha için transfer iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Zaha
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha için transfer iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 18:10

Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi olan sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha, yeni mukavele teklifini kabul etmezken yeni takımı kısa süre içinde netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ı, sportif direktörlüğe ise Portekizli futbol adamı Mario Branco’yu getiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ YILDIZ KADRODA

Kadrosuna kanat oyuncusu Ryan Kent ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe, bir transferi daha resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınNihat Kahvecinin Arda Güler videosu çok konuşuldu O röportajda söyledikleri ortaya çıktı... Real Madrid ve Barcelona...Nihat Kahveci'nin Arda Güler videosu çok konuşuldu! O röportajda söyledikleri ortaya çıktı... Real Madrid ve Barcelona... Haberi görüntüle

UMUT NAYİR BEKLENİYOR

Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla harika bir performans ortaya koyan Umut Nayir için bonsersini elinde bulunduran Eyüpspor ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, milli golcüyle de anlaştı.

Transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması beklenen Fenerbahçe, savunma ve hücum hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncunun yeni takımı kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe, yeni sportif direktörü resmen açıkladıFenerbahçe, yeni sportif direktörü resmen açıkladıHaberi görüntüle

ZAHA'DA YENİ GELİŞME

Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürerken kadroya katılmak istenen Fildişili yıldız Wilfried Zaha hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İTALYA DAHA CAZİP İDDİASI

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Wilfried Zaha'ya ekonomik anlamda en cazip teklif Cristiano Ronaldo’yu da kadrosunda bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan gelse de Zaha kariyerini İtalya gibi önemli bir futbol ülkesinde sürdürmek istiyor.

SARRI ÇOK İSTEKLİ

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin bu transferde oldukça istekli olduğu vurgulanırken bonservisi elinde olan Zaha'nın başkent ekibi için en iyi seçeneklerden biri olduğu belirtildi.

Wilfried ZAHA, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Zaha

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme