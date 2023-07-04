Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ailesiyle beraber vereceği karar merakla bekleniyor. Sezonun ilk antrenmanını yapan Sarı-lacivertli takımda izinli olan Arda Güler'in milli takımlara giden diğer futbolcular gibi çalışmalara 5 Temmuz'da dahil olması bekleniyor.

KARARINI BUGÜN BİLDİRECEK

Ağırlıklı olarak başkan Ali Koç’un teknesinde geçirdiği Bodrum tatilini sürdüren ve burada Koç’un yanı sıra, genel sekreter Burak Kızılhan, Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Futbol Direktörü Mateu Alemany ile görüşen Arda'nın transferiyle ilgili kararını 4 Temmuz Salı günü kulübe bildirmesi bekleniyor.

İstanbul'da Ali Koç ve İsmail Kartal ile özel görüşmeler yapacak olan genç yıldız kararını verip yol haritasını belirleyecek.

Haberin Devamı

LAPORTA: ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ

Arda Güler'i isteyen dev kulüplerin başında gelen Barcelona'da sportif direktör Deco ve futbol direktörü Alemany İstanbul'a gelerek Arda Güler ile görüşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bu görüşmeyi doğrulayan ve Arda Güler için ilk resmi açıklamayı yapan başkan Laporta, genç yıldız için bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi: Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barça Times'ın haberine göre Arda Güler transferinde mutlu sona en yakın olan taraf Barcelona. Haberde 18 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Katalan devinin Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 23 milyon euroluk bir bonservis paketi önerdiği, Arda Güler'e ise 10 milyon euroyu bulan imza parası teklif ettiği ifade edildi.

Arda'yı 5 yıllığına renklerine bağlamayı planlayan Barcelona'nın serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirleyeceği yazıldı.

MESUT ÖZİL'DEN ARDA'YA TELEFON

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport'un haberinde Arda Güler'in idollerinden olan, Fenerbahçe'de birlikte top koşturduğu Mesut Özil'in genç futbolcuyu aradığı ve bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını tavsiye ettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

REAL MADRID'DEN ROBERTO CARLOS HAMLESİ!

Mundo Deportivo'nun haberinde ise Barcelona'nın Deco'yu gönderdiği Arda Güler için Real Madrid'in de kulüp efsaneleri Roberto Carlos ve Emilio Butragueno'yu İstanbul'a göndereceği belirtildi.

REAL BETIS'TEN BARCELONA'YA TEKLİF

Barcelona'ya transferi daha muhtemel gözükür hale gelen Arda Güler'in yeni sezonda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi talep ediliyor ama işleri değiştirecek opsiyonlar da söz konusu. İspanyol basını, genç yıldızı yeni sezonda kiralık olarak kadroya katmak isteyen ekiplerin olduğunu belirtiyor.

ElGolDigital'in haberine göre Real Betis, önümüzdeki sezon için Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, Barcelona veya Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katması durumunda ilk takımda şans bulmasının zorluğunu faktör olarak kullanarak Arda Güler'i bir sezon kiralık olarak oynatmayı planlıyor. Nitekim Sport, Real Betis'in bu talebini Barcelona tarafına da ilettiği ve bu gelişmenin kulüp tarafından bilinmekte olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

NİHAT KAHVECİ'NİN VİDEOSU OLAY OLDU

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon takımda tutabilmek adına büyük çaba sarfetttiği 18 yaşındaki oyuncu için özellikle İspanyol kulüplerinin büyük ilgisi bulunurken, eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin sosyal medyada paylaşılan videosu kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Arda Güler'i de etiketleyen Nihat Kahveci, yayınladığı videoda İspanyolca olarak gazetecilere genç yıldız hakkında bilgiler verdi. Kahveci'nin İspanyolcası sosyal medyada çok ses getirdi.

NİHAT KAHVECİ'NİN İSPANYOL BASININDAN MUNDO DEPORTIVO'YA VERDİĞİ ARDA GÜLER RÖPORTAJININ TAMAMI

Haberin Devamı

Merhaba Nihat. Türkiye'de neler yapıyorsun?

Her şey çok iyi gidiyor. Şu an Bodrum'dayım. Ailem ve arkadaşlarımda birlikte yatta tatil yapıyorum.

Arda Güler ve Deco da imzaları atmak için Bodrum'a gitmişti?

Deco defalarca rakip olduğum harika bir oyuncuydu. Onun buraya gelip Arda Güler'i ikna etmeye çalışmasını gayet iyi anlıyorum. Çünkü Arda çok iyi bir futbolcu. Son durum ne şu an? Hem Barcelona hem de Real Madrid istiyor değil mi?

Evet, hem Barcelona hem de Real Madrid onu transfer istiyor. Peki sence Arda Güler iki La Liga devinin de transfer etmek isteyeceği kadar iyi bir futbolcu mu?

Öncelikle Arda Güler insan olarak çok iyi biri. Bir yıldız ve ayakları yere basıyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde daha çok yedek kulübesinde oturuyordu, daha fazla süre alabilirdi ancak hocası fiziksel olarak daha fazla gelişmesi gerektiğini söylüyordu. Bana soracak olursanız artık fiziksel olarak gelişime ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. İster 18 yaşında olsun, ister 36, Arda Güler zaten fazla süre almasına ve çok gol atmasına yetecek kadar sorumluluk duygusuna sahip.

Haberin Devamı

Demek ki; Arda Güler zaten kendisini herhangi bir takımda ilk 11'de başlayacak seviyede görüyor.

Bence Arda Güler çok yetenekli ve çok sorumluluk sahibi bir oyuncu. Bunun en iyi kanıtlardan bir tanesi, milli takıma gitti ve sol ayağıyla harika bir gol attı. Tüm Avrupa onun hakkında konuşuyor ve bu da onun üzerinde bir baskı yaratıyor ancak bana sorarsanız Arda Güler bunu kaldırabilecek bir oyuncu. Çok yetenekli ve sahada çok sakin bir çocuk. Kendisinden beklentilerin farkında.

Henüz 18 yaşında ve olgun bir oyuncu olması için zamana ihtiyacı olduğunu düşünmüyor musun?

Bence Arda Güler'in olgun bir oyuncu olduğunu söylemek için 25 yaşına gelmesine gerek yok. Bana kalırsa Arda zaten olgun bir oyuncu, çünkü onu sahada gördüm. Kaptanlık pazubandını takmamasına rağmen sahada öyle davranıyor ve takıma bir kaptan gibi liderlik ediyor. Takım arkadaşlarına neler yapmaları gerektiğini söylüyor, birlikte neler yapabileceklerini anlatıyor, maçı nasıl kazanacaklarını iletiyor. Sahada sorumluluk alıyor ve ben bu yönünü seviyorum. Ben bir futbol yorumcusuyum ve onu izlediğimde... Top süren bir oyuncu gördüğünüzde, bu iyi bir futbolcu diyebilirsiniz. Ancak Arda Güler farklı... Bambaşka bir şey... Kişisel olarak karakterini severim ve sahada teknik olarak da çok iyidir. Bence kariyerine Avrupa'da devam edecek. Barcelona'nın onu istediğini mi söylüyorsunuz? Barcelona'ya mı yoksa Real Madrid'e mi gideceğini bilmiyorum. İki takımı da çok severim ve biliyorsunuz ki dünyanın en iyi iki futbol kulübü bu iki takım. Bir Türk olarak bu iki takımdan birine gitmesini çok isterim. Hangisine gitmesi gerektiğini bilmiyorum ama şundan eminim ki, eğer Arda Güler'e bir şans verirlerse gittiği yerde oynar ve ondan istedikleri verimi alırlar.

Arda Güler sahada hangi pozisyonda oynuyor?

Arda Güler, Fenerbahçe'de sağ kanatta oynadı; ikinci forvet olarak oynadı. Santrfor arkasında ve her iki kanat arkasında da oynayabildiğini söyleyebilirim.

Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde ilk olarak B takımda oynamasının daha iyi olacağı fikrine katılıyor musun?

Arda Güler artık B takımda oynayacak bir oyuncu değil. Aslına bakarsanız böyle bir teklifi kabul edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'de bir sezon daha kalabilir.

Taraftarlara referans olabilmesi adına soruyorum; Arda Güler sana hangi oyuncuyu hatırlatıyor?

Arda Güler'in sol ayağı bana Guti'yi hatırlatıyor. Guti, 8-9 numara oynamak yerine daha çok 6 numara gibi oynardı. Çok iyi şutları vardı. Hiçbir zaman hızlı değildi ama çok iyiydi. Arda Güler de çok iyi. Büyük bir takımda çok başarılı olabilecek bir oyuncu.

Son olarak, Nihat sen neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor?

Her şey çok iyi gidiyor. Televizyonda futbol yorumculuğu yapıyorum. 5 yıl önce evlendim ve iki kızım var. Çok mutluyum.