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FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Jorge Jesus'un takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± kadar ilgi Ã§eken bir konu olarak gÃ¼ncelliÄŸini koruyor. Ä°smi sÄ±k sÄ±k Brezilya Milli TakÄ±mÄ± ve Flamengo ile anÄ±lan Portekizli teknik adama bu konuda kÃ¶tÃ¼ bir haber geldi.

SES KAYDI ORTALIÄžI KARIÅžTIRMIÅžTI

FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiÄŸi son 16 turundaki ilk Sevilla maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan BrezilyalÄ± gazeteci Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli Youtube kanalÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Jorge Jesus'un kendisine gÃ¶nderdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸ ve ortalÄ±k karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Jesus, Flamengo'ya yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Gabriel Reis'e ses kaydÄ±nda; "TÃ¼rkiyeâ€™de hava Ã§ok soÄŸuk ve uyum saÄŸlamakta zorlanÄ±yorum. Ä°ÅŸler istediÄŸim gibi gitmiyor. Ancak MayÄ±s ayÄ±nÄ± beklememiz gerekiyor. Brezilyaâ€™ya kucak dolusu sevgiler." dedi.

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GERÃ‡EK BAMBAÅžKA Ã‡IKTI

Ses kaydÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Jorge Jesus'un Brezilya Milli TakÄ±mÄ± ya da Flamengo'ya gideceÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±lÄ±rken gerÃ§eÄŸin bambaÅŸka olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Portekiz'de Jorge Jesus'un Ali KoÃ§'la birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi favori restoranÄ±na giden BrezilyalÄ± Gazeteci Gabriel Reis, mekan Sahibinden restoranÄ±n Jesus'un favorisi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince deneyimli hocayÄ± aradÄ±ÄŸÄ± ve dostane bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Portekizli teknik adamÄ±n "MayÄ±sta orada olacaÄŸÄ±m" ÅŸeklindeki sÃ¶zleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸ ÅŸeklinde sÃ¶ylemediÄŸi, Portekiz'deki restoranÄ± kastettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

JESUS: SÃ–ZLEÅžMEMÄ°N MAYIS'TA BÄ°TECEÄžÄ°NÄ° HERKES BÄ°LÄ°YOR

Seville rÃ¶vanÅŸÄ± Ã¶ncesi bu ses kaydÄ±yla ilgili soruyu yaÄ±tlayan Jorge Jesus; "Herkes biliyor ki kontratÄ±m MayÄ±s ayÄ±nda sona eriyor. Bu yeni bir durum deÄŸil. Bununla ilgili baÅŸka diyecek bir ÅŸey yok." demiÅŸti.

BREZÄ°LYA'DAN JESUS'U ÃœZEN Ä°DDÄ°A! YÄ°NE SAMPAOLI...

FenerbahÃ§e ile kontratÄ± bittikten sonra Brezilya Milli TakÄ±mÄ± veya Flamengo'nun baÅŸÄ±na geÃ§eceÄŸi konuÅŸulan Jorge Jesus'a Brezilya basÄ±nÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ bir haber geldi. Sevilla'nÄ±n yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± teknik adam Jorge Sampaoli, Flamengo'nun teknik direktÃ¶r adayÄ± olarak gÃ¶sterildi.

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Haberde Vitor Pereira ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ± beklenen Flamengo'nun iki Jorge arasÄ±nda bir tercih yapacaÄŸÄ± ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Jorge Sampaoli'nin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Sevilla, Jorge Jesus'un FenerbahÃ§e'sini UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda elemiÅŸ ve Ã§eyrek finale yÃ¼kselmiÅŸti.

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