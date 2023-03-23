Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor derken İstanbul iddiası...

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Selçuk İnan’la yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; Lacivert-Beyazlılar’ın Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın ve İlhan Palut’u gündemine aldığı ifade edildi.

3 teknik adamla da görüşmeler yapılacağı ve sonrasında karara varılacağı gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR İDDİALARI

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararından dakikalar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı düşündüğü ve bordo-mavili yöneticilerin tecrübeli çalıştırıcıyla dirsek temasına başladığı iddia edilmişti.

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OLUMLU BAKIYOR

Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve anlaşmak için pazarlıkların yapıldığı iddia edilmişti. Sergen Yalçın'ın istediği ücreti karşılamak için kaynak arayan bordo-mavililer, bu anlaşma için yoğun çaba harcıyor. Sergen Yalçın'ın olmaması durumunda ise Samet Aybaba'nın ismi gündeme gelmişti.