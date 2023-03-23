Beşiktaş'ın istediği tablo! Hatayspor ve Gaziantep FK kararları değişirse Süper Lig'de yeni puan durumu...

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Beşiktaş, deprem felaketi sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK’nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlatmıştı. Kulüp avukatları, bu konuda hazırlığını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep ediyor.

KONU UEFA'YA TAŞINACAK

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun deprem faciasının ardından ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep takımlarının kalan müsabakalarda rakiplerinin 3-0 galip sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlattı. Kulüp avukatlarına çalışma yapması talimatını veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini istiyor. Geçen yıl Almanya’da yaşanan sel felaketinden dolayı Almanya 3. Lig’den çekilen Münih Türkgücü’nün tüm maçlarını geçersiz sayılmasını örnek gösteren Beşiktaş Yönetimi, konuyu ilk olarak tahkim kuruluna taşımayı planlıyor. Ayrıca benzer bir olayın da Polonya’da yaşandığını dilekçesine ekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep edecek.

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YÖNETMELİKTE YER ALIYOR

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA’ya başvuru yapacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ TABLO

Grafik Fanatik'ten alınmıştır.

PLAY-OFF OLURSA 4 TAKIM...

Beşiktaş Kulübü, mevcut karar sonrasında lig bitimine kadar 18, lider Galatasaray ise 16 deplasman maçına çıkacak. Bu durumu haksızlık olarak gören kulüp, Hatayspor ve Gaziantep’in tüm maçlarının iptal edilmesini istiyor.

Bu senaryonun hayata geçmesi halinde Beşiktaş, ligin ilk yarısında Gaziantep ve Hatay maçlarında bıraktığı toplam 5 puanı geri alacak. Lider Galatasaray da iç sahada oynadığı rakipleri karşısında aldığı toplamda 6 puanı geri verecek ve yeni puan tablosu ortaya çıkacak.

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KARTAL'IN İSTEDİĞİ OLURSA FARK 3!

Bu tabloda, Galatasaray 51 puana inecek, ikinci Fenerbahçe ve Beşiktaş 48, Adana Demir de 40 puanda olarak ilk 4 sırayı oluşturacak. Kartal, zirvenin 11 değil 3 puan gerisinde olacak. Eğer lig bitiminde bu senaryonun değil Play-Off’un oynanması halinde de ilk 4’teki takım şampiyonluk için yarışacak.