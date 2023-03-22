Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalmak için iki şartı var!

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Sözleşme
Jorge Jesusun Fenerbahçede kalmak için iki şartı var
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 08:48

Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konu Jorge Jesus'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı. Kontratı sorulduğunda sadece, "Mayıs'ta bittiğini herkes biliyor" cevabını veren Portekizli hoca ile ilgili yeni bir karar verildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Alanyaspor galibiyetiyle birlikte keyifler yerine geldi. Galatasaray'ın takıldığı haftada kazanarak puan farkını indiren sarı-lacivertlilerin ana gündem maddelerinden biri de Jorge Jesus'un durumu.

"MAYISTA KONTRATIM BİTİYOR"

Portekizli hoca kontratıyla ilgili sorulara "Mayısta bittiğini herkes biliyor" diyerek net bir yanıt vermiyor. Son günlerdeki gelişmeler deneyimli çalıştırıcının sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Devam kararı için iki durumu bekliyor.

Jorge Jesus, gittiği takımlarda genelde 1'er yıllık kontrat yapıyor. Kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar veriyor.

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de de iki durumun oluşmasını bekliyor.

EN BÜYÜK ETKEN ŞAMPİYONLUK

Özellikle şampiyonluğun gelmesi Jesus'un Kanarya'da devam etmesi için büyük bir etken olacak. Yeniden Şampiyonlar Ligi platformunda yer alma ihtimali usta çalıştırıcıyı cezbediyor.

Haberin Devamı

Jorge Jesus'un bir şartı da sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi. Kanarya'da Jorge Jesus kulüple 1 yıllık kontrat yaptığı için ev tutmadı. Sezon bitiminde kalma kararı verirse artık kendisine bir ev bulunacak.

YARDIMCILARI ÇOK SEVİYOR

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye güçlü bir yardımcı kadrosuyla gelmişti. Deneyimli hocayı asiste eden ekip, sarı-lacivertli kulüpte çalışmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Eşleri de Türkiye'yi sevdiği için burada kalmak istiyorlar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir