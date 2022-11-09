Jorge Jesuslu Fenerbahçe her koşulda kazanıp mest ediyor

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Jorge Jesus yönetiminde Avrupa’da ve Türkiye’de fırtına gibi esen Fenerbahçe, hiçbir koşulda maçı bırakmayan oyun anlayışıyla taraftarlarının kalbini fethetmeye devam ediyor. Önceki gün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor karşısında Michy Batshuayi’nin 48. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan sarı lacivertli takım, buna rağmen galibiyet odaklı taktiğinden vazgeçmedi; 1-0 öne geçtikten sonra bile skoru korumak yerine sürekli gol aradı. Bir kişi eksik olmalarına rağmen maçın tamamında toplam 108.3 kilometre koşan Fenerbahçeli futbolcuların takdir toplayan bir başka özelliği, oyun disiplininden hiç kopmamalarıydı.

SIRADAKİ HEDEF GİRESUNSPOR

Süper Lig’de bu sezon 12 karşılaşmada 35 gol atarak en skorer takım olan ve maç başı 2.91 ortalamaya ulaşan Fenerbahçe, kalesinde gördüğü 12 golle de Medipol Başakşehir (8), Arabam.com Konyaspor (8) ve Galatasaray’dan (10) sonra en az gol yiyen ekip. Sarı lacivertli takım ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 24 maçta 59 kez (ortalama 2.45) fileleri havalandırarak, golcü özelliğini tüm kulvarlarda sürdürmüş oldu. Halen en yakın takipçilerinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe’de ilk hedef; 12 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçını da kazanıp Dünya Kupası arasına kayıpsız girmek.

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MONTAJ DEĞiL GERÇEK!

Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı Sivas maçı sonrası sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, dünün en çok etkileşim alan görüntüsü oldu. Konuk ekip duran top kullandığı sırada sarı lacivertlilerin ceza alanındaki dizilişini gösteren fotoğrafta Ferdi, Batshuayi, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Alioski ve Crespo’nun tek hat üzerinde adeta ip gibi dizildiği görüldü. Bazılarının fotomontaj zannettiği ancak tamamıyla gerçek olan bu görüntü, Fenerbahçe’nin ofsayt taktiğine mükemmel bir örnekti. Bu sezon rakiplerini en fazla ofsayta düşüren (63) takım olan sarı lacivertlilerin bu tuzağına Sivas da 4 kez düştü.