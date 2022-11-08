Son dakika: Napoli'de Kim Min-Jae korkusu! Dünya Kupası öncesi 3,5 ay dolmadan yeni sözleşme...

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

18 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021/22 sezonu başında Çin'in Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde kariyer planları doğrultusunda ayrılık kararı almıştı. İsmi Rennes ile de geçen Güney Koreli stoper, tercihini Napoli'den yana kullanmış ve Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırarak Serie A ekibinin yolunu tutmuştu.

TAKIMININ DEĞİŞİLMEZ İSİMLERİNDEN OLDU

Luciano Spalletti önderliğindeki Napoli'de bugüne kadar 6'sı Şampiyonlar Ligi, 12'si Serie A olmak üzere toplam 18 maçta görev yaptı. Serie A'da iki golü bulunan Güney Koreli stoper, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligdeki performansıyla takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Ajax ve Rangers'ın bulunduğu gruptan lider çıkan Napoli, 13 haftası geride kalan İtalya Serie A'da da lider konumda bulunuyor.

SERIE A’DA AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Napoli'nin savunmasındaki kilit isimlerin başında gelen Kim, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Napoli'ye yeni transfer olmasına rağmen performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae ile Manchester United ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği biliniyor.

SERBEST KALMA BEDELİ VE SÖZLEMESİNDEKİ DETAY...

İmza sonrası İtalyan basınında çıkan haberlerde Napoli'nin Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği ifade edilmişti. Güney Koreli yıldızın sözleşmesindeki maddeye göre serbest kalma bedeli bu sezon ara transferde geçerli olmayacak ve 2023 yazından itibaren transfer etmek isteyen takım tarafından aktif edilebilecek.

NAPOLI'DE KORKU HAKİM! YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Kim Min-Jae'nin performansından oldukça memnun olan Napoli, Dünya Kupası'nda da forma giyip kendisini gösterecek olan yıldız stoperinin ucuza gitmesini istemiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Napoli, Kim'in sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinden korkuyor.

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Bu nedenle henüz imza atmasının üzerinden 3.5 ay geçen Kim Min-Jae için harekete geçen Napoli yönetimi, oyuncunun maaşına tatmin edici derecede zam yapıp serbest kalma bedelini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istiyor.

EN İYİ 10 STOPER ARASINDA

Ünlü bir futbol dergisinin Dünya Kupası öncesi hazırladığı listede Kim Min-Jae, dünyanın en iyi 10 stoperi arasında gösterildi. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor. İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. İngiltere Premier Ligi'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu. Virgil van Dijk, Antonio Rudiger, Dayot Upamecano, Eder Militao, William Saliba ve Cristian Romero'nun da yer aldığı listede Napoli forması giyen Kim Min-Jae'ye 10. sırada yer verildi.

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