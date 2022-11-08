Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ali Koç'tan Jorge Jesus jesti için Galatasaray'a teşekkür telefonu!

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Galatasaray#Ali Koç
Ali Koçtan Jorge Jesus jesti için Galatasaraya teşekkür telefonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:52

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sürpriz bir olay yaşandı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus derbi mücadelesini NEF Stadı'nın en güzel locasından takip etti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a telefon geldi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım Icardi'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. NEF Stadı tribünlerinde Galatasaray'ın sürpriz bir konuğu vardı.

JESUS İZLEMEYE GELDİ!

Fenerbahçe 'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti.

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

BAŞKANLIK LOCASI TAHSİS EDİLDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

TARAFTAR TAKILDI!

Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları "Sıra sende" diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.

ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan ALİ KOÇ'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirererk teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jorge Jesus#Galatasaray#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili