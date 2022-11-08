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Son dakika: Galatasaray'da mali kriz! Lucas Torreira kulübe ihtar çekti

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Maaş
Son dakika: Galatasarayda mali kriz Lucas Torreira kulübe ihtar çekti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 13:56

Fatih Karagümrük ve Beşiktaş galibiyetleriyle Süper Lig'de olumlu bir hava yakalayan Galatasaray mali açıdan zor günler geçiriyor. Eski futbolcular Feghouli, Babel, Pulgar ve şu anda kadroda olan Patrick van Aanholt'un ardından yeni transferlerden bir ismin daha Sarı-kırmızılı kulübe maaş ödemesiyle ilgili ihtar çektiği ortaya çıktı. Maaşları ödeyemeyen kulüp, primlerle takımı idare etmeye çalışıyor.

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Süper Lig'in 13. haftasında sahasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray mali açıdan zor günler geçiriyor.

Fanarik'in haberine göre Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira menajeri aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Toreira'nın menajerinin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu belirtildi.

FEGHOULI, BABEL FIFA'YA BAŞVURDU, PULGAR VE VAN AANHOLT İHTAR ÇEKTİ

Galatasaray'da geçen sezonun bitimiyle yolların ayrıldığı Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, alacakları için FIFA'ya başvurmuştu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar'ın ve mevcut takımda olan Patrick van Aanholt'un da kulübe ihtar çektiği biliniyor.

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Maaş

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