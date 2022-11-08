Son dakika: Galatasaray'da mali kriz! Lucas Torreira kulübe ihtar çekti

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Süper Lig'in 13. haftasında sahasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray mali açıdan zor günler geçiriyor.

Fanarik'in haberine göre Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira menajeri aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Toreira'nın menajerinin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu belirtildi.

FEGHOULI, BABEL FIFA'YA BAŞVURDU, PULGAR VE VAN AANHOLT İHTAR ÇEKTİ

Galatasaray'da geçen sezonun bitimiyle yolların ayrıldığı Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, alacakları için FIFA'ya başvurmuştu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar'ın ve mevcut takımda olan Patrick van Aanholt'un da kulübe ihtar çektiği biliniyor.