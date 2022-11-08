Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası bir tek o eleştirildi! "Kontrolü kaybetti, takıma zarar veriyor..."

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Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı. Fenerbahçe'de 45+4 ve 48. dakikalarda sarı kart gören Michy Batshuayi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, ligde 6 maç sonra Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Bu sonucu ardından ligde art arda 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 29'a yükselyerek liderliğini sürdürdü. Ligde peş peşe 3. kez mağlup olan Sivasspor ise 10 puanda ve düşme hattında kaldı.

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FENERBAHÇE YENİLMİYOR

Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine maç başına en az şut fırsatı tanıyan takım olan Fenerbahçe (7), çıktığı son sekiz lig maçının altısında gol yemedi. İç sahada kırmızı kart gördüğü son altı Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda toplam 14 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üst üste beş galibiyet alan ilk takım oldu. Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım konumunda.

SERDAR AZİZ DAMGA VURDU

Demir Grup Sivasspor karşısında topla en fazla buluşan Fenerbahçe oyuncusu olan Serdar Aziz, girdiği yedi ikili mücadelenin dördünü kazandı.

BATSHUAYI KIRMIZI KART GÖRDÜ, JESUS'UN TEPKİSİ OLAY OLDU

Maçın 48. dakikasında Fenerbahçe'de sarı kartı olan Michy Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Belçikalı futbolcu kenara gelirken Jorge Jesus'un oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı. Jesus, takımı 10 kişi bırakan Batshuayi'ye karşı eliyle kafasını göstererek oyuncusunu fırçaladı.

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UĞUR MELEKE: JESUS'TAN BATSHUAYI'YE KARİYER ÖZETİ GİBİ BİR JEST

Parmağını kafasına götürerek aklını kullanmasını işaret etti.

Cumartesi akşamı derbinin 54’üncü dakikasında Weghorst’un takım arkadaşı Umut Meraş’a bir jesti var, yerden oynamasını işaret eden. O jestin derbide Beşiktaş’ın özeti olduğunu düşünüyorum. Evet Weghorst uzun boylu ama yerden oyunda da etkili, akıllı, çalışkan bir sporcu. Ona yerden oynadığınızda, özellikle de etrafı kalabalıksa faydalı oluyor. Bence o jesti de sadece Umut’a değil, takım arkadaşlarına ve hocasına da yaptı Weghorst.

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SERDAR DURSUN’U HAZIRLADI AMA...

İşte dün gece Kadıköy’de de aynen Weghorst’unkine benzer kritik bir jest yaşandı maç sırasında. 48’inci dakikada kırmızı kart görüp kenara gelen Batshuayi’ye parmağını kafasına götürerek aklını kullanmasını işaret etti Jesus. Batshuayi için sadece maçın değil, kariyerinin özetiydi bence o jest. Aklını kullandığında çok faydalı bir santrfor. Ama dün olduğu gibi ilkel içgüdülerini dinlemeye başladığında kendine ve takımına zarar verebiliyor. Dün zaten 45’le 45+5 arasında tam dört pozisyonda hissettiriyordu kontrolü kaybettiğini. Jesus devre arasında Serdar Dursun’u hazırladı, bence Batshuayi’yi çıkarma seçeneği üzerinde de durmuştu. Ama değiştirmedi. Batshuayi de üç dakikada faturasını kesti bu kararın.

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SONSUZ FAUL, BOL KAOS

Dün genel olarak düşük kaliteli bir oyun vardı sahada. Cüneyt Çakır gibi 1976 doğumlu olan, fiziksel kalitesi iyi gözükmeyen ama Süper Lig’de devam eden Hüseyin Göçek’in bolca durdurduğu, sonsuz faul düdüklü, bol kaos ve bol tartışmalı tatsız bir futbol vardı Kadıköy’de. İlk 45’te tam 20 faul düdüğü çalındı dün. Ben dün ilk devrede 20 kez “üç pas üst üste” yapıldığından şüpheliyim mesela! Fenerbahçe’de İrfan ve Valencia, Sivasspor’da Saba son dönemdeki iyi performanslarını sürdürdüler, birkaç cılız pozisyon yarattılar ama sonucu Fenerbahçe’nin telepatisi belirledi.

OTOMATiK ViTESTE KAZANDI

Fenerbahçe pek de iyi oynamadan otomatik viteste galip geldi dün. Jorge Jesus’un ekibi Eylül-Ekim-Kasım’da 14 resmi maça çıktı, 11’ini kazandı, üç kez beş attı, hiç yenilmedi. İki cephede de lider. Dün de zaten iyi bir oyun değil, bu üç aylık alışkanlığı sahaya koyup kazandı maçı.

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BANU YELKOVAN: KADIKÖY'DE SÜRPRİZ YOK

Sivasspor, Fenerbahçe’nin 48. dakikada 10 kişi kalmasını fırsata çeviremedi.

Haftaiçi Avrupa kupalarında gruplarını lider bitirerek son 16 turuna ışınlanan iki başarılı ve yorgun ekibin karşılaşmasında avantaj, fikstür yoğunluğunu aktif rotasyonla çözen ve daha ligin 12.haftasında bir Fenerbahçe efsanesine dönüşen Jorge Jesus’un takımındaydı kuşkusuz. Yine de Rıza Çalımbay’ın ekibinin sezona nasıl başlamış olursa olsun, bu ligin en mücadeleci takımlarından biri olduğunu, sarı lacivertlilere her zaman ters geldiğini, Fenerbahçe’nin kağıt üzerinde favori olduğu birçok defa Sivas karşısındaki şanssızlığını kıramadığını ve ligde oynadıkları son dört maçta Yiğidolar’ı mağlup edemediğini hatırlayanlar için temkinli telaffuz edilen bir avantajdı bu.

iLK YARIDA SiVAS ÜSTÜNDÜ

Bu sezon şampiyonluğu çok istediğini sadece saha dışındaki proje ve kampanyalarıyla değil, saha içindeki coşku ve futboluyla da gösteren Fenerbahçe, taraftarını sadece forma numaralarındaki fotoğraflarda değil, tribünde de arkasına almış şekilde başladı maça. Karşısındaki rakip kim olursa olsun hücum gücüyle baskı kurmayı seven ve son dört lig maçından 14 gol çıkaran ev sahibi karşısında, ilk yarıda daha baskın olan taraf, en azından ilk 45 sonunda Yatabare’nin ayağından birkaç pozisyon kaçıran Sivasspor’du.

KIRMIZI KART YANILGISI

İkinci yarı başında Batshuayi’nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin oyunu Sivasspor lehine çevireceğini düşünenler yanıldı. Karttan sadece birkaç dakika sonra Alioski’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Valencia rahat bir şekilde ağlara gönderdi. Dakikalar ilerledikçe Sivasspor’un yorgunluğu, oyuncu değişiklikleriyle tazelenen Fenerbahçe’nin oyundaki ağırlığı daha fazla hissedilmeye başladı. Sivasspor bir kişi fazla oynamanın avantajını maçın hiçbir anında lehine çeviremedi.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Sivas ile liderliğini perçinlemek isteyen sarı lacivertlilerin maçında ağır basan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla 2019-20 sezonundan bu yana ligde yenemediği tek rakibini de yenmiş oldu.