Son dakika: Acun Ilıcalı'dan teknik direktör ve Fenerbahçe sözleri: Aklım Emre Belözoğlu'nda kaldı | G.Saray ve Beşiktaş'tan oyuncu istedim

Haberin Devamı

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımı alma sürecinden Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. TV 100'e konuşan Ilıcalı, İstanbul'da yaşadığı motosiklet kazasıyla ilgili olarak, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Motosiklete olan tutkusundan bahseden Ilıcalı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim."

Haberin Devamı

"BÜYÜK RİSKLERLE KURDUM"

Exxen projesiyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, “Allah nasip etti diyelim. TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye’ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" ifadelerini kullandı.

EXXEN'İN TÜRKİYE LİGİ'NE DAİR PLANLAMASI VAR MI?

Işık’ın “Exxen’in Türkiye Ligi’nin yayıncılığına dair planlaması var mı?” sorusuna yanıt veren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Exxen Şampiyonlar Ligi’nden mutlu. Bu sene bereketli geldi. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri de fena değil. Onun dışında takımlar iyi performans sergiledi. Şuanda Şampiyonlar Ligi’nde kalmayı düşünüyoruz”

HULL CİTY'İ SATIN ALMA SÜRECİ

İngiltere ekibi Hull City’i satın alma ve sonraki süreçten bahseden Ilıcalı, “Hull City’in taraftar sayısı iki katını aştı. Benden önceki takım sahipleriyle problemler yaşanmış. Açıkçası seyirci küsmüş ve ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Kuzey Avrupa’da herhangi bir takım aldığın zaman hep bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Ben bir şekilde şehre kendimi kabul ettirebildim. Tüm dünyayı iki tur dolaşmış biri olarak Avrupa’da ben İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. İngilizlerin Türklere karşı bir sempatisi var. İngiliz halkına hayran kaldım. Çok güzel bir misafirperverlik sergiliyorlar. Sokakta boynuma sarılanlar, çak yapanlar… Yürürken halktan aldığım enerji Türkiye ile aynı. Bu nasıl oldu? Onu anlayamıyorum” dedi.

Haberin Devamı

“ACİL TAVSİYE EDİYORUM…”

Futbolda yaşanan kaos ortamını yorumlayan Acun Ilıcalı, “Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan’da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar... Sahada bir Danimarkalı geziyor. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar. Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum” şeklinde konuştu.

"BENİM AKLIM HEP EMRE BELÖZOĞLU'NDA KALDI"

Haberin Devamı

"Hiç Türk bir teknik direktörle görüştün mü?" sorusuna yanıt veren Ilıcalı, "Yok görüşmedim. Şota yarı Türk sayılır aslında Türk futbolunu temsil etmiş oldu orada. Dünyanın en önemli hocalarından 2 tanesiyle konuştum fakat benim aklım hep Emre Belözoğlu’nda kaldı" dedi.

"BU YÜZDEN İNSANLAR ANTİPATİ BESLEYECEKSE YAPABİLECEK BİR ŞEYİM YOK"

“Fenerbahçe’ye destek olmak için bonservis bedelleri ödedi, özellikle Fenerbahçe’den transfer yapıyor” iddialarına açıklık getiren Acun Ilıcalı, “Hayatımda böyle saçma sapan şeyler görmedim. Ben Fenerbahçe’ye zaten destek oluyorum. İstedikleri zaman ben buradayım. Başkanımız benden ne isterse hayatım boyunca yaptım. Kanalda kampanya yaptım bundan ötesi var mı? Kanalın üç gecesini Fenerbahçe’ye ayırdım. Bu kadar bariz şekilde takımına destek olan biri olarak öyle bir durum yok. Ben Fenerbahçe’den aldığım futbolcuların bir değeri var ve bu değerleri olduğu için ben onları aldım. Bu arada Antalyaspor’dan futbolcu aldım; Galatasaray’dan da alıyorum son dakika kendisi gelmek istemedi. Trabzonspor ile en az üç kere görüştük. Beşiktaş’tan da istedim… Buradaki konu denk gelme olayı... Ben Burak Yılmaz’ı da istedim. Ben zaten Fenerbahçeliyim ve destek oluyorum. Bu yüzden insanlar antipati besleyecekse buna yapabilecek bir şeyim yok. Herkes takım tutuyor. Sen de kendi takımına destek oluyorsun. Benim imkânım daha fazla ben daha fazla destek oluyor olabilirim. Benim stadın önünde yatmışlığım var. Yemekten kısıyordum Fenerbahçe’den bilet alıyordum. Şu anda da bunu yapmayan taraftar yok mu? Takımımı tutuyorum ve destek oluyorum. Bundan da korkmadım.” diyerek yanıt verdi.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin genç futbolcu Arda Güler hakkında da olumlu görüşlerde bulunarak, "Arda Güler, bambaşka bir şey potansiyel olarak 9 buçuk ama şu anlık 7. En önemli konu Emre Belözoğlu’nun 18 yaşındaki halini düşün, o ayaklardaki sihir, kendine güven şu anda Arda’da bunu görüyorum beni en çok etkileyen o güzel karakteri. Bizim on yılda bir yıldızlarımız çıkıyor. Sanki sıra Arda'da" dedi.

“ŞANSAL BÜYÜKA’NIN PEŞİNDEYİM”

TV8,5'un gelişimi ve hedeflerinden bahseden Acun Ilıcalı, Şansal Büyüka’nın peşinde olduğunu söyledi.

Ilıcalı, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Herkes onu özledi ama bir tek Şansal Ağabey kendini özlememiş. Bir tek sorunumu o şu anda. Şansal Ağabey’i ikna etmemiz lazım. Ondan iyi haberler bekliyorum. İnşallah çok yakışacak”

Haberin Devamı

SURVİVOR 2023’DE KİMLER OLACAK? SURVİVOR’DA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK MI?

Survivor programı hakkında bilgiler veren Acun Ilıcalı, “Survivor’da bu sene aklında ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir beceresi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.