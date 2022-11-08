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Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki top toplayıcı PFDK'ya sevk edildi

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#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki top toplayıcı PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 19:56

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan Mert Efe Batmaz'ın PDFK'ya sevk edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan Mert Efe Batmaz’ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Kasımpaşa, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe ve Sivasspor da PFDK’ya sevk edildi.

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Hukuk Müşavirliği’nce alınan kararlar şöyle:

"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 04.11.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.11.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 06.11.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 07.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş

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