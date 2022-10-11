Jorge Jesus'lu Fenerbahçe 103 gollük rekoru kırabilir mi? Dikkat çeken istatistik...

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Jorge Jesus önderliğinde Süper Lig’de ve Avrupa da bol gollü ve başarılı bir dönem geçiren Fenerbahçe camiasında yanıtı en çok merak edilen iki soru; ‘O sene bu sene mi, Fenerbahçe şampiyon olur mu?” ve “1988- 89 sezonundaki 103 gollü rekor kırılabilir mi?” Sarı lacivertli takım bugüne dek gerek oynadığı futbol gerek yaratılan golcü takım hüviyetiyle her iki sorunun cevabına da ‘Evet, neden olmasın’ dedirtiyor.

Efsaneleri geride bıraktılar

Bu sezon geride kalan 8 maçın ardından teknik direktör Todor Veselinovic’in Oğuz Çetin’li, Aykut Kocaman’lı Rıdvan Dilmen’li efsane kadrosunun 1988-89 sezonunda 103 golle şampiyon olduğu performansı geçme sinyallerini veren Fenerbahçe gol ortalamasında muhteşem bir grafik yakalamış durumda. Oynadığı 8 lig maçının sonunda 25 gole ulaşan sarı lacivertli ekip, 103 gollü şampiyonluğun yaşandığı 1988-89 sezonunda aynı periyodu 18 golle geçmişti.

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Valencia, Kocaman’ı geçebilir mi?

İlk dilimde eski rekoru 7 gol geride bırakan Jesus’un öğrencileri ligin ilk 8 haftasında maç başına 3.12 gol ortalaması ile oynuyor.

36 maçın oynandığı 1988-89 sezonunda ise Fenerbahçe 2.86 gol ortalaması ile en yakın rakibi Beşiktaş’ın 10 puan önünde zafere ulaşmıştı. Sarı lacivertli takımda merak edilen bir diğer soru ise 10 golü bulunan Enner Valencia’nın 1988-89’da 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Aykut Kocaman’ı geçip geçemeyeceği.

UĞUR MELEKE: RIDVAN VE AYKUT’U OLSA REKORU ZORLAYABİLİRDİ

Çok enteresandır, Fenerbahçe’nin 103 gollü o tarihi sezonunda da lig 19 takımla oynanmıştı. Ve sonraki 34 yıl boyunca lig bir daha hiçbir zaman 19’lu oynanmadı.

Ta ki bu sezona kadar.

O sezon da Todor Veselinovic’in Fenerbahçe’si zaman zaman geriye düşer ama endişe duymaz, maçları çevirmeyi becerirlerdi. Rıdvan Dilmen’in kendi anlatımıyla 2-0 geriye düştüklerinde dahi santraya gülümseyerek gelirlerdi.

TARiHi ÜÇLÜSÜ YOK

Jorge Jesus’un oyunu rekorlar vadediyor aslında. Ama bence o sezonun bundan en önemli farkı, Rıdvan-AykutHasan gibi çok özel forvetler.

Tarihi bir üçlüydü o. Ki her biri 15+ atmış, Rıdvan Dilmen 19 golünün yanına 40 da asist eklemişti. Ve enteresandır, o üçlü sadece tek bir sezon bir arada oynayabildiler.

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SADECE ENNER VALENCiA

Bu sezon Fenerbahçe’den Enner Valencia dışında 20 üstü gol atabilecek oyuncu çıkar mı? Bence tek soru işareti bu.

Benim kanaatim Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sinin bu sezon 90 golü bulabileceği yönünde. Ama bu kadroda bir Rıdvan Dilmen bir de Aykut Kocaman olsaydı rekoru zorlayabilirdi bu Jesus oyunu. Veselinovic’in şansı o efsanevi yıldızlara en iyi dönemlerinde bir arada sahip olmasıydı.