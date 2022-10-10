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Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır için çarpıcı sözler! "30 milyon Euro eder"

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır için çarpıcı sözler 30 milyon Euro eder
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 18:43

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışma konusu oldu. Yeni dört gol sonrası sarı lacivertli tribünlerin tepkisini çeken Altay Bayındır'a karşılaşma sonrası Jorge Jesus destek olurken eski hocası da milli kaleci sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

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Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerin 5-4 kazandığı Karagümrük maçında performansıyla çok konuşulan isimlerin başında geldi.

Taraftarların önce ıslıkladığı sonra destek verdiği Altay Bayındır ile ilgili eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, Sporx'e konuştu.

Mustafa Kapla, Fenerbahçe camiasının Altay Bayındır'a her zaman sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

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"JESUS, ALTAY'IN ARKASINDA DURMALI"

Kaplan, "Altay, Türk futbolu için değerli bir isim. Ligimizde Türk kaleci oynatan takımlar belli. Hem Fenerbahçe'ye hem dem milli takıma uzun yıllar katkı verecek. Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım. Ankaragücü'nde birlikte çalıştık. Ekstra antrenmanlar yapan bir kaleciydi. Önünde uzun yıllar var. Fenerbahçe ve Jesus arkasında durmalı" ifadesini kullandı.

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"KAPTANLIK VERDİĞİMDE HERKES ŞOK OLMUŞTU"

Ankaragücü'nde Altay'a kaptanlığı ilk veren isim olan Kaplan, "Altay'a ilk kaptanlığı verdiğimde herkes şok olmuştu. Şimdi Fenerbahçe'de kaptanlık yapıyor. 40 bin kişinin önünde oynamak kolay değildir. Sürekli kitap okur. Dünyanın en iyi kalecilerini izlerdi. Volkan Demirel'i de izlerdi. Altay kaybedilmemeli" dedi.

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"FENERBAHÇE'DE KALICI OLMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a daha önce Avrupa'dan teklif geldiğini anlatan Kaplan, "Belçika, İngiltere'den ve İtalya'dan isteyen kulüpler vardı. Altay ile konuşmamda, 'Fenerbahçe'de kalıcı ol. Avrupa için erken' dedim. O da bana, 'Uzun yıllar Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum' dedi. Çok profesyonel bir kalecidir" diye konuştu.

"ALTAY 30 MİLYON EURO EDER"

Öte yandan Kaplan, doğru zaman geldiğinde Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük bir takıma gideceğine inanıyor. Deneyimli teknik adam, "Altay Bayındır'ın doğru zaman geldiğinde transferi de gerçekleşebilir. Eğer Uğurcan Çakır 30 milyon Euro ediyorsa Altay da o rakamı eder. Dediğim gibi zamanı geldiğinde Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırarak Avrupa'nın yolunu tutabilecek kapasitede bir kaleci" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig

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