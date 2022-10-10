Son dakika: Fenerbahçe - Karagümrük maçında ekrana yansımayan görüntü! Oyuncular Altay Bayındır'a koşarken Jorge Jesus çılgına dönüyor

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Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında bu sezonun en gollü maçı oynandı. Kadıköy'de tribünleri dolduran on binler tam 9 gole şahitlik etti. Skor 4-4 olana kadar 1-0, 3-2 ve 4-3 olmak üzere 3 kez öne geçen Fenerbahçe, konuk ekibin gollerine engel olamaması dikkat çekti.

4 İSABETLİ ŞUTTA 4 GOL! ALTAY BAYINDIR ISLIKLANDI

Fatih Karagümrük, Altay Bayındır'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine çektiği 4 isabetli şuttan 4 gol çıkardı. Maçın 16. dakikasında Borini ve 24. dakikada Kouassi, Altay'ı geçmeyi başardı. 65. dakikada penaltıya da sebebiyet veren milli kaleci, Borini'nin penaltısında gole engel olamadı. 83. dakikada da Burak Kapacak eski takımının ağlarını kafa vuruşuyla sarsarak maça 4-4 eşitliği getirdi.



65. dakikada penaltıya sebebiyet veren ve Borini'nin penaltısında doğu kalesinde gören Altay Bayındır'ı tribündeki bir grup taraftar ıslıkladı. Bir grup ise milli file bekçisine alkışla destek verdi.

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PROTESTO SONRASI ANLAMLI DESTEK



Gol düellosuna sahne olan maçın 72. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe'de 73. dakikada topun başına gelen Valencia topu ağlara gönderdi. Orta çizginin ilerisinde penaltıyı izleyen İsmail Yüksek, top ağlara gittikten sonra Valencia'ya koşmak yerine kendi kalesine doğru koşup Altay Bayındır'a sarıldı. Genç futbolcuya Attila Szalai ve Gustavo Henrique de katıldı.

İlerleyen dakikalarda ve 5-4 kazanılan maçın sonunda tribünler Altay Bayındır'a destek tezahüratlarında bulundu.

TRİBÜN ÇEKİMİNDE JORGE JESUS'UN FUTBOLCULARA TEPKİSİ GÖRÜLDÜ

İsmail Yüksek, Attila Szalai ve Gustavo Henrique'nin 4. golü Altay ile kutlamasın sırasında teknik direktör Jorge Jesus'un tepkisi, tribünden o anları kaydeden bir taraftarın kamerasına takıldı. Videoda Portekizli teknik adamın gol sonrası Altay'a koşan ve golü kutlayan oyuncularına tepki gösterdiği, sert bir şekilde uyarılarda bulunduğu ve güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.

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Jorge Jesus neredeyse rakip teknik heyete ayrılan kısma kadar hızlı bir şekilde giderek kendi ceza alanı önünde sevinen futbolcularına tepki gösteriyor. Portekizli teknik adam yerine dönerken ise iki eliyle kafasına vurarak da sinirini belli etti.

MAÇ SONU JESUS: ALTAY'A TEPKİLERİ NORMAL KARŞILAMIYORUM

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 5-4 kazandıkları maç sonrası katıldığı basın toplantısında Altay Bayındır'a verilen tepkilerle ilgili konuştu.

Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarın. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli.

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MICHY BATSHUAYI'DEN İNANILMAZ İSTATİSTİK

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Karagümrük ağlarına bırakırken aynı zamanda galibiyeti getiren isim oldu.

Transfer sezonunun son günlerinde transfer edilen Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 gol atmıştı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da ilk golü kaydetmişti.

Sarı lacivertli formayla ligde 3 maçta da sonradan oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı. Son anlarda attığı golle Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.

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Michy Batshuayi ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.