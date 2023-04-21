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Jorge Jesus da Roberto Mancini de Joao Pedro'dan vazgeçmedi! Yıldız golcü hem kendini hem Fenerbahçe'yi kurtardı

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Mancini
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

İtalya Milli Takımı ve Fenerbahçe’nin teknik patronları, talihsiz bir sakatlık yaşayan Pedro’dan hiçbir zaman umutlarını kesmedi. Mancini 20 gün önce İtalya Milli Takımı’nın geniş kadrosuna çağırdı, Jesus da her fırsatta şans verdi.

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Kariyerinde ilk kez Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık sonrası aylarca toparlanamayan ve bu yüzden gönderilmesi gündeme gelen Joao Pedro, Başakşehir maçında attığı gollerle hem kendini hem takımını kurtardı.

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla alınan ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar sonucu bir türlü eski performansına ulaşamayan Joao Pedro, Başakşehir maçında attığı iki golle sezonun son 6 maçında sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu oldu. Cagliari’de son sezonunda sadece 1 maç kaçıran, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamayan Pedro, Fenerbahçe yaşadığı sakatlıklar yüzünden 13 lig maçında forma giyemedi. Sezon başı yaşadığı problem nedeniyle kampı ve hazırlık maçlarını kaçıran Pedro’nun Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında da dizi dönmüştü.

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JESUS TÜM ELEŞTİRİLERE GÖĞÜS GERDİ

Fenerbahçe’de ağır eleştiriler altında geri dönüş mücadelesi veren Pedro’nun değerini ve kalitesini bilen İtalya Mili Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini 20 gün önce oynanan milli maçlar için yıldız oyuncuyu milli takımın geniş kadrosuna davet için Fenerbahçe’ye yazı göndermiş ancak daralan maç kadrosuna almamıştı. Aynı şekilde oyuncusunun kalitesini bilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge JESUS da her türlü eleştiriye göğüs gerip Pedro’yu kazanmak için her fırsatta forma şansı verdi ve oyuncusunun geri dönüşünü sağladı.

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GOLDEN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Samandıra’da gençlere örnek olacak kadar iyi çalışan, antrenmana en erken gelip en geç çıkan, aldığı ağır eleştirilere rağmen takımına yarar sağlamaktan hiç vazgeçmeyen, eşine ve çocuklarına düşkünlüğüyle takdir toplayan Pedro tüm bu özellikleri sayesinde sakatlıklarını umulandan erken atlatıp adeta küllerinden doğmayı başardı. Büyük bir baskı altında maçlara çıkan Pedro’nun attığı ikinci golden sonra gözyaşlarına boğulmasının altında saklı baskı, stres, kendisine güvenenlere duyduğu sorumluluk ve parlak kariyeri kötü bitirmeme telaşının izleri vardı.

ATTIĞI GOLLER iLAÇ GiBi GELDi

İdmanda kaleyi gördüğü her noktadan birinci sınıf golcü vuruşları yaparak büyük beğeni toplayan, takım arkadaşlarından alkış alan ancak maç eksikliği yüzünden performansını bir türlü sahaya yansıtamayarak ciddi bir moral bozukluğu içine düşen Pedro aradığı çıkışı Başakşehir karşısında yaşadı. Pedro’nun performansıyla teknik ekip de derin bir ‘oh’ çekti.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Mancini

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