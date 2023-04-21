Sevilla, Manchester'ı devirip turladı

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester United ile 2-2 berabere kalan Sevilla, rövanşta sahadan 3-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Sevilla’nın gollerini 8 ve 81’de El Nesyrı, 47’de Bade kaydetti.
Gecenin diğer karşılaşmasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sporting ile 1-1 berabere kalan Juventus, yarı finale yükseldi.
Diğer sonuçlar: St.Gilloise-Leverkusen: 1-4 (1- 1), AS Roma-Feyenoord: 4-1 uz (0-1).
Yarı final eşleşmeleri: Juventus-Sevilla, Bayer Leverkusen-AS Roma.
Konferans Ligi: AZ-Anderlecht: 2-0, 4-1 p (0-2), Fiorentina-Lech Poznan: 2-3 (4-1), West Ham-Gent: 4-1 (1-1), Nice-Basel: 1-2 uz (2-2).
Yarı final eşleşmeleri: AZ-West Ham. Fiorentina-Basel