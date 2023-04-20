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Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyip finale yükseldi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Basketbol
Fenerbahçe, Galatasarayı eleyip finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 21:42

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Yarı Final 2. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-78 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Yarı Final 2’nci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i deplasmanda 87-78 mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve finale yükseldi.

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 43-41 önde tamamladı. 3’üncü periyodu da 65-63 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, son periyotta rakibinin etkili oyununa karşılık veremedi. Son periyotta rakibinin sadece 13 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, bu periyotta 24 sayı üreterek karşılaşmayı 87-78 kazanmayı başardı ve finale yükseldi. Galatasaray’da Teaira McCowan kaydettiği 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise Emma Meesseman 26, Breanna Stewart 23 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin rakibi oldu.

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SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Uğur Özen, Nazlı Çisil Güngör

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Işıl Alben, Nacickaite 12, Prints 22, Jurjane 3, McCowan 27, Büşra Akbaş 9, Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 3

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır Turgut 9, McBride 17, Merve Aydın 8, Stewart 23, Meesseman 26, Stokes 2, Alperi Onar 2, Manolya Kurtulmuş 

1’İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 43-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-63

5 FAUL: 39.30 Nacickaite (Galatasaray)

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Basketbol

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