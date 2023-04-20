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Fenerbahçe, Erden Timur'a dava açtı! 3 farklı madde...

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#Fenerbahçe#Erden Timur#Erden Timur Galatasaray
Fenerbahçe, Erden Timura dava açtı 3 farklı madde...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 17:06

Fenerbahçe, Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili gösterdiği belge nedeniyle Erden Timur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunduklarını açıkladı.

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Fenerbahçe, Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili gösterdiği belge nedeniyle Erden Timur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunduklarını açıkladı.

Duyuruda, "29 Mart 2023 tarihinde bir TV kanalında yayınlanan bir programda, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle;

• Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak “Haksız Rekabet” ve “Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması” suçlarından söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

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• Dürüstlük kuralına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun “Haksız Rekabet” hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

• Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde,

FIFA Code of Ethics’in (FIFA Etik Mevzuatı) 17. maddesinde düzenlenen ‘Gizlilik Yükümlülüğü’ hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış,

bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Milyonların önünde, sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleri ile taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki takibimiz sürecektir.

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