Galatasaray'da hedef Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkmak! 50 milyon TL prim dağıtılacak

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Süper Lig’de 2022-23 sezonunun tamamlanmasına sadece 3 hafta kalırken, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray’da artık tek hedef Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup edip şampiyonluğa ulaşmak. Şu an 79 puanı bulunan ve son hafta oynamadan Hatayspor maçından da 3 puan daha hanesine yazdıracak olan sarı kırmızılılara artık mutlu son için sadece bir galibiyet yetiyor. Bu nedenle Galatasaray işi son maça yani seyircisi önünde çıkacağı Fenerbahçe derbisine bırakmadan mutlu sonu garantilemeyi hedefliyor.

TAKIMA YENİ BİR DOPİNG OLMASI İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom’un 1 numaralı hedefi başkentte kazanıp Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmak. Derbi öncesinde Galatasaray’ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesini arzulayan yönetim de takımın motivasyonuna artırmak için önemli bir hamle yapma kararı aldı. Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Galatasaray takımına özel bir prim jestinde bulunan yönetim dördüncü yani son virajı da galibiyetle dönmesi halinde takıma yine doping yapacak.

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BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ SONRASI SARI KIRMIZILILAR 3’TE 3 YAPTI

Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından, kalan 5 haftada oynanacak maçlar için 10’ar milyon TL prim belirlerken üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray takımının prim havuzunda 30 milyon TL birikmiş durumda. Ankaragücü deplasmanında da sarı kırmızılılar kazanırsa bu rakam 40 milyon TL’ye çıkacak. Bu durumda Galatasaray yönetimi, kazanılacak şampiyonlukla Fenerbahçe derbisini beklemeden 10 milyon TL de başarı bonusu ile sarı kırmızılı takıma 50 milyon TL şampiyonluk primi dağıtacak.

MAURO iCARDi’DEN JORGE JESUS’A GÖNDERME

G.Saray’da attığı gollerle şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı veren Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a göndermede bulundu. Arjantinli yıldız, gol sevinçlerini paylaşırken “Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün siz televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir” diye yazdı. Jesus, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan rövanşın ardından Süper Lig’de maçların sahada kazanılmadığı ifade ederken bu sözleri tartışma yaratmıştı.

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