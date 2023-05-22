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Galatasaray'da Okan Buruk - Fernando Muslera zirvesi!

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#Galatasaray#Muslera#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Buruk - Fernando Muslera zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 10:59

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşan ve 90 dakikanın ardından kutlamalara katılmayan Fernando Muslera ile özel bir görüşme yaptı.

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Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşmıştı.

36 yaşındaki file bekçisi, bu durumdan dolayı maç sonu kutlamalarına katılmadı. Ancak teknik ekip, oyuncular ve sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı futbolseverler Muslera’ya tam destek verdi.

'GELECEK SEZON MUSLERA OLACAK'

Aslan’ın hocası Okan Buruk da Uruguaylı için, “Muslera’nın gelecek sezon kadroda bizimle olmasını istiyoruz. Muslera olacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra önümüzdeki senenin programını yapacağız” dedi.

BURUK, MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre; başarılı çalıştırıcının Muslera ile görüştüğü ve öğrencisine destek olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

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#Galatasaray#Muslera#Okan Buruk

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