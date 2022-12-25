Fırat Aydınus, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı: Penaltı var mı, yok mu? | Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi...

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Hakem Halil Umut Meler daha ikinci sarı kartını gösterirken 6 futbolcu birden çevresini sardı! Bakalım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin söylediği gibi, hakemin etrafını saran futbolculara ceza uygulanacak mı? Maçta hakem Meler’in spesifik bir hatası olmasa da kart standardı yoktu. İki devrede farklı stratejiler uyguladı. İlk yarıda sarı kart gösterdiği pozisyonları ikinci devre es geçti.

TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları tazeliğini korurken, Fenerbahçe’nin maç günü hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Şaşırtıcı oldu yapay zekanın tüm kulüplerin yöneticilerinin hazır bulunduğu bir organizasyonda Trabzon-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler’i ataması! Kimse beklemiyordu, sürpriz oldu! 40 civarında veri paralelinde atanan Meler’in alternatifi vardı sanki!

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Bakın görün o güne kadar bir aksilik olmazsa veya kötü bir maç geçirmezse Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yapay zeka Atilla Karaoğlan’ı atayacak.

HAKEM MELER’E BENDEN AĞABEY TAVSİYESİ

asıl aşırtıcı nokta Trabzon-Fenerbahçe maçında VAR hakemliğine Alper Ulusoy’un atanmasıydı. Hakemliği zorla bıraktırdığınız Ulusoy olmasa derbilere VAR hakemi olarak kimi atayacaktınız? Galatasaray-Beşiktaş, Beşiktaş-Fenerbahçe ve Trabzon-Galatasaray maçlarında olduğu gibi. Halil Umut Meler ilk 20 dakikada kullandığı kartlarla “Sertliğe asla taviz vermeyeceğim” mesajını verdi. Ancak bunu uygularken daha ikinci sarı kartta altı futbolcu birden çevresini sardı!

İlk yarıda 19 faul verilirken, 5 saha içi, 2 saha dışı sarı kart çıktı.

Halil Umut Meler’e benden bir ağabey tavsiyesi: ‘Ben alternatifsizim’ mantığıyla maç yönetirsen bundan sonraki müsabakalarında daha ciddi sorunlar yaşayabilirsin. Bu düşünce yapısından bir an önce vazgeçmen gerekir.

İKİNCİ YARIDA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Maçta toplam 7 sarı, 1 kırmızı kart çıktı ve 39 faul verildi. Meler’in ilk yarıdaki disiplin taktiği ikinci devre tamamen değişti. Maçı kontrol altına almak için taviz verdi ve ilk yarıda kart gösterdiği pozisyonları ikinci devrede es geçti.

Trabzon’un ilk golünden önceki ofsayt çizgisi teknolojik bir durum olduğu için bir şey söyleyemeyiz. Bu maçta özellikle ilk yarı hakemin çevresini sarma durumları epeyce yaşandı. Bakalım TFF Başkanı Büyükekşi’nin söylediği gibi cezalar uygulanacak mı?

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Trabzon’un penaltı beklediği Serdar-Abdülkadir ve ilk yarının uzatma bölümünde Szalai’nin eline top değdi mi değmedi mi pozisyonlarında penaltı yoktu. Sonuçta Meler’in spesifik bir hatası olmasa da kart standardı yoktu.

BÜYÜKEKŞi NE DEMiŞTi?

Bugüne dek hakem etrafını saran oyunculardan birine sarı kart gösteriyordu. Artık hakem diğerlerini de raporuna yazacak ve bunlara para cezası verilecek. Raporda yoksa görüntülere bakıp ceza vereceğiz.