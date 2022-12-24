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Jorge Jesus da çare bulamadı! Fenerbahçe, Trabzon'da da aynı kabusu gördü... Yalnızca 4 dakikada...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Crespo
Jorge Jesus da çare bulamadı Fenerbahçe, Trabzonda da aynı kabusu gördü... Yalnızca 4 dakikada...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 20:51

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin 10 kişi kalması çok konuşuldu.

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Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 15. hafta maçında sarı-lacivertliler için alışıldık bir senaryo ortaya çıktı.

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MELER ÇOK KEZ KARTA BAŞVURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında toplam 6 sarı kart çıktı. Bordo-mavililerden Trezeguet, Maxi Gomez ve Bakasetas kart görürken Fenerbahçe'de bu isimler Michy Batshuayi, İrfan Can Eğribayat ve Miguel Crespo oldu.

FENERBAHÇE YİNE 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 57. dakikasında ise Abdülkadir Ömür'e müdahalesi sonrası Crespo, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANDI

Sarı-lacivertliler, son 3 lig maçında da kırmızı kart gördü. Sivasspor'u 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

BU SEZON BEŞİNCİ KIRMIZI KART

Jorge Jesus'un öğrencileri, ligin 4. haftasında Konyaspor karşısında 10 kişi kalırken 1-0 ile ligdeki ilk yenilgilerini yaşamıştı. Sezonun başında ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesiyle maçın gidişatı değişmiş ve Devler Ligi'ne veda etmişlerdi.

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Jorge Jesus da çare bulamadı Fenerbahçe, Trabzonda da aynı kabusu gördü... Yalnızca 4 dakikada...

KARTTAN YALNIZCA 4 DAKİKA SONRA...

Trabzonspor, Crespo'nun kartından yalnızca 4 dakikada sonra Maxi Gomez'in golüyle öne geçti.

Uruguaylı yıldız, bordo-mavili formayla iç sahadaki ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu.

JESUS MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, "Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk ama gerçekleşmeye devam ediyor. Teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, ölümcül oluyor ve işler bizim için zor bir hale geliyor." dedi.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Crespo

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