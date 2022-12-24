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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Fenerbahçe'nin güçsüz taraflarını biliyorduk'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 21:55

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Ligin lideri ve iyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek, alternatifleri olan, her türlü planı olan... Güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. Baskı şeklimizi biraz değiştirdik. Ligde ve Avrupa'da en çok faul yapan takım, az temaslı oynamamız gerekiyordu. 22 maçlık analiz yaptık ve karar verdik.

İYİ BİR GALİBİYET ALDIK

Dünya Kupası arasında saha pratikleriyle çalıştıklarımızı uyguladık. Sürecimiz arada gidiyordu ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Oyuncular buna cevap verdi. Bugün ligin iyi bir takımı karşısında iyi bir oyunla galibiyet aldık. Bu bizi memnun ediyor.

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TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR

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Kasım ayını işaret etmiştik. Geçen senenin son şampiyonunun oyununun farklı bir boyuta gitmesi gerekiyordu. Buna cevap almaya başladık. 25 ay, 3 kupa, prestijini yükselten bir takım olduk. Bana nasıl saygıyla yaklaşıyorlarsa, Trabzonspor'a da öyle olsunlar. Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık. Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var. Bugün burada harika işler yaptılar. Her maçta desteklerine devam etsinler. Oyuncularımı da tebrik ediyorum.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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