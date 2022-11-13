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Bu sezon Süper Lig’de en fazla maç yöneten hakem olan Arda Kardeşler, dün Kadıköy’de sekizinci karşılaşmasına çıktı.

Fenerbahçe’nin bundan önceki tek yenilgisini aldığı Konyaspor maçının da hakemiydi. Arda Kardeşler’in doğru kararları yanında eksikleri de vardı. Genelde kontrollü ve başarılıydı. Özellikle avantaja bıraktıktan sonra ilk yarıda Serdar Aziz’e bir sarı kart daha göstermeliydi. İrfan Can Kahveci’nin fiziksel ve sözlü itirazlarına karşı kart kullanmalıydı ki, bunun örneğini 26. dakikada Alexis Perez’e gösterdiği sarı kartta gördük. Maçın son dakikalarında Alper dışardan gelen topu almayarak saha dışındaki topu alıp taç atışı kullanmak istedi. Bu bana, geçmişte aynı pozisyonda Cüneyt Çakır’ın Gökhan Gönül’ü ikinci sarı karttan oyundan ihraç ettiği pozisyonu hatırlattı.

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TARTIŞMALI POZiSYONLAR

· DAKiKA 13: Fenerbahçe’nin iptal edilen golü öncesi Joao Pedro’nun rakibine yaptığı hareket fauldü. Golün iptal edilmesi kararı doğru.

· DAKiKA 18: Ferdi Kadıoğlu’na ceza alanı içinde yapılan hareket penaltıldı. Karar doğru.

· DAKiKA 40: Pedro, ilk sarı kartı görmesine neden olan hareketin benzerini yaptı. Kontrolsüz ve tehlikeli hareket nedeniyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi kararı doğru.

· DAKiKA 65: Serdar Aziz’in, Arias tarafından düşürüldüğü gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda iki futbolcu da birbirlerini çekiyordu. Devam kararı doğru.

· DAKiKA 90: Ceza alanında Serdar Aziz’e yapılan müdahalede kritik nokta topun oyunda olup olmadığı. Hareket penaltıyı gerektiriyor. Bence burada VAR, topun oyuna girmediği bilgisini vermiş olduğu için penaltı düdüğü çalınmamış olabilir.