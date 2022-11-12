Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Bu sonucu beklemiyorduk'

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Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Bu sonucu beklemiyorduk. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedik.

İYİ OYNUYORDUK

İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik

MAĞLUP OLMAMIZ İÇİN...

Ligde hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde mağlubiyetimiz var. Bu da gösteriyor ki bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor

BEDELİNİ SAKATLIKLARLA ÖDÜYORUZ

Süper Lig'de bizim kadar resmi maç oynayan takım yok. Artan yorgunluklar var. 25-26 maç yaptık. Bunun da bedelini sakatlıklarla ödüyoruz. Dünya Kupası arası Fenerbahçe'ye çok iyi gelecek

KART TEPKİSİ

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Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia’ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu. Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı, dengemiz biraz bozuldu. İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor. Ligde hala birinci sıradayız. Bugün olan oldu. Daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası’ndan önce verilen aradan önce takımınız 1 puan farkla lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üst sıradayız